Liikuntaluokalle on Kokkolassa tunkua – Mahdollinen suhmurointi oppilasvalinnoissa kismittää vanhempia, oppilasvalinnat poikivat neljä oikaisupyyntöä



Liikuntaluokan valinnat ovat poikineet Kokkolan sivistyslautakunnalle tukun vanhempien jättämiä oikaisupyyntöjä. Osa oppilaiden vanhemmista on tulistunut tapaan kuinka liikuntaluokan oppilasvalinnat on suoritettu, harmitusta on herättänyt muun muassa liikuntatestien järjestäminen, ylipäätään niiden luotettavuus, epäilyä on herättänyt testattavien oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu sekä mahdollinen syrjintä, onpa epäilyjä ollut siitäkin, että mahdollisesti testitilanteeseen osallistuneet valvojat olisivat olleet esteellisiä.