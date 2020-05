Kansanedustaja Mauri Peltokankaan (ps.) mielipide: Sisäilmaongelmat huutavat maalaisjärkeä!

Koivuhaan koulussa lapset ja henkilökunta oireilee sisäilmasta. Oirekyselyä heille ei ole kuitenkaan tehty, koska siitä ei ole arvioitu saatavan sellaista uutta tietoa, jolla olisi vaikutusta tutkimuksiin ja korjauksiin. Näyttää siltä, ettei lasten terveys ja hyvinvointi ole kartoituksen arvoinen.

Erikoisena pidän sitä, että nyt uusia korjausta vaativia kohtia löytyy, kun puolentoistavuoden aktiivisen tutkimisen aikana niitä ei löydetty. Kerrottakoon, että kymmenen vuotta sitten tehdyn remontin suunnittelijataho on sama, kuin nyt itse tutkimuksen raportin tarkastanut taho. Koulurakennus sai puhtaat paperit. Tilaaja ei näe asiassa ongelmaa.

Kymmenen vuotta sitten peruskorjattu koulu, ja lähes viisi vuotta on nyt käytetty rakennuksen sisäilman tutkimiseen. Peräänkuulutan ammattitaitoa. Jos huippuammattilaisista koostuva tutkiva taho ei löydä syitä oireiluun, jotka kuitenkin samanaikaisesti lisääntyvät, pitäisi hälytyskellojen soida. Kohdekohtaisessa työryhmässä toimiva kunnan terveystarkastaja ei osannut vastata, kun häneltä kysyttiin moneltako pitää tippua hiukset päästä, ennen kuin rakennus voidaan sulkea. Loppujen lopuksi ei ole mitään väliä missä se tatti kasvaa, kun se kuitenkin kasvaa ja myrkyttää ihmiset.

Saamieni tietojen mukaan vanhemmille on jäänyt kuva, ettei viestintä kaupungin ja vanhempien välillä toimi. Luokkahuone missä oli eniten oireilua, poistettiin käytöstä ja ihmiset siirrettiin evakkoon toiseen kouluun, minkä seurauksena oireet loppuivat kuin seinään. Tämä ei kuitenkaan ilmeisesti ole vaikuttanut tutkintaan. Voisi luulla, että kun kattoa aukaistaan niin se tehtäisiin siellä missä oireilu on suurinta, mutta ei. Tietojeni mukaan katto avattiin n. 50 metriä sivuun tästä luokkatilasta, rehtorin kanslian kohdalta. Paikka valikoitui tutkivan tahon sanoin: ”sattumanvaraisesti valitusta paikasta.” Mielestäni tämä kertoo aika paljon tutkimuksen tasosta. Käyttökiellossa olevan luokan sisäilmaa on tutkittu menetelmällä, joka on Valviran asetuksen vastainen eikä laitevalmistajan suosittelemia menetelmiä ole käytetty.

Nyt sijoitetaan miljoona euroa siihen, että kirjaston tiloista tehdään koululle tiloja. Nämä tilat sijaitsevat samassa kiinteistössä. Kirjastokin on tilana sellainen, johon osa henkilökunnasta ei voi mennä lainkaan, koska oireilu alkaa välittömästi. Olisikohan aika viheltää peli kokonaan poikki ja sijoittaa miljoona siihen, että saadaan terveet väistötilat kaikille ja lopetettaisiin rahan lapioiminen Kankkulan kaivoon.

Herää kysymys aikooko päättäjät tehdä päätökset korjauksista perustein, että paikataan muutama ruuvinreikä ja joku läpiviennin tiivistys. Varmaa on, että noilla korjauksilla sisäilma ei tule korjaantumaan ja veronmaksajien varoilla ammutaan puhdas huti. Päättäjillä ja meillä kaikilla tulee nyt olla huoli lasten ja henkilökunnan terveydestä. Lapset eivät voi lakkoilla aikuisten huolimattomuuden tai välinpitämättömyyden takia. Lapsissa on tulevaisuutemme!

Mauri Peltokangas

Kansanedustaja, PS