Centrian ja Novian opiskelijat pääsevät oopperalavalle Vaasan kaupunginteatterin produktioissa – kolmevuotinen hanke antaa laulajille työelämäkokemusta

Centria-ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskola Novia ovat mukana Vaasan kaupunginteatterin oopperahankkeessa, joka sai tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston toisen kärkihankeapurahan. Sen suuruus on 25 000 euroa.

Centrian musiikin koulutuksen koulutusalapäällikkö Annika Mylläri kertoo, että opiskelijoille hanke tarkoittaa musiikkipedagogin opintoihin kuuluvan työelämäharjoittelun suorittamista ammattituotannossa. Se koskee lähinnä laulajia.

Centrian ja Novian opiskelijoita on viime vuosina ollut mukana esimerkiksi Vaasan kaupunginteatterin Carmen-oopperassa ja Kokkolan kaupunginteatterin Nunnia ja konnia -musikaalissa. Nyt alkava hanke on yhteistyösopimus, joka kestää kolme vuotta. Sen ensimmäinen ensi-ilta on tammikuussa 2021 Vaasassa. Teosta ei ole vielä julkistettu.

Mylläri arvioi, että ensimmäisenä vuonna mukaan voisivat päästä opiskelijat toisesta vuosikurssista lähtien. Tällöin oltaisiin mukana ensemblessa kuoron osuuksissa.

– Kolmantena vuonna voisi olla mahdollista vaativampaankin, ehkä pieneen omaan rooliin. Mutta tämä riippuu tietysti siitä, mitä teoksia esitetään, Mylläri pohtii.

Produktioon haetaan normaalien koelaulujen kautta, ja Mylläri arvioi, että ammattikorkeakouluista mukaan voisi vuosittain päästä yhteensä 5-10 opiskelijaa.

Oopperan harjoittelu alkaa omissa oppilaitoksissa syksyllä muun ohjelmiston opettelun ohella, ja harjoituskausi Vaasassa sijoittuu Myllärin mukaan joulu-tammikuulle.

– Näyttämöharjoitusten ja esitysten ajaksi ajaksi opiskelijat muuttavat Vaasaan.

Molemmista ammattikorkeakouluista ja Vaasan kaupunginteatterista hankkeessa ovat mukana työelämäohjaajat. Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta, mutta pääsevät myös osaksi ammattiteatterin oikeaa esityskoneistoa.

– Carmenissa opiskelijat pääsivät loppuvaiheessa tekemään roolien tuurauksia, Mylläri kertoo.

Nunnia ja konnia -musikaalissa yhdellä opiskelijalla oli oma rooli alusta saakka, ja esityksiä oli kymmeniä. Se on ammattilavoilla harviniasta ja opiskelijalle hieno mahdollisuus.

– Kun takana on monia esityksiä, esiintymiseen tulee varmuutta, Mylläri kuvaa.

Jos omaa roolia ei saisikaan, joka tapauksessa opiskelija oppii kuoron riveistä esitysten lainalaisuudet. Kun opiskelijan CV:ssä lukee, että hän on ollut mukana 50 esityksessä, lähtökohdat hänen palkkaamiselleen toiseen produktioon ovat paremmat kuin sellaisella, jolta tällainen kokemus puuttuu.

Opiskelijat saavatkin tärkeää työelämä- ja esiintymiskokemusta.

Vaasan kaupunginteatteri taas saa lavalle nuorta energiaa. Se vaikuttanee myös siihen, millaisia teoksia voidaan ottaa ohjelmistoon. Opiskelijoille maksetaan esityksistä harjoittelijan palkkio.

Tiedotteessa Vaasan kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen sanoo, että kyseisen oopperaprojektin tuotantorakenne poikkeaa muita teatterituotannoista, minkä vuoksi säätiörahoitus on sen toteuttamisen vuoksi tärkeää. Välisen mukaan Vaasan kaupunginteatterin on tärkeää tuottaa kaksikielistä oopperaa koko Pohjanmaalle.