Salibandyseura Nibacos Kokkolan hallitus päätti pari viikkoa sitten pitämässään kokouksessa, ettei seura järjestä perinteistä katusählyturnausta tänä kesänä.

Kokkolan turnaus piti järjestää heinäkuun ensimmäisenä lauantaina, mutta Suomen hallituksen asettama 500 hengen kokoontumisrajoitus on tuolloin vielä voimassa. Sen vuoksi seurassa pohdittiin myös sellaista vaihtoehtoa, että turnaus olisi siirretty elokuun toiselle viikonlopulle, mutta lopulta Nibacosin hallitus päätti perua turnauksen kokonaan.

– Päätös tehtiin terveys edellä. Mitä jos turnaukseen olisi osallistunut joku, jolla on koronatartunta ja tartunta olisi lähtenyt sitä kautta leviämään. Kyllä peruminen oli selvä peli. Tuo asia oli kokouksen nopeimmin käsitelty asia, Nibacosin puheenjohtaja Juha Nurmela selvittää.

20 kertaa putkeen järjestetty Kokkolan turnaus on paisunut Suomen suurimpien katusählyturnausten joukkoon. Esimerkiksi viime vuonna Kokkolan turnaukseen osallistui 60 joukkuetta.

– Ensi vuonna turnaus on tarkoitus järjestää tuttuna ajankohtana, eli heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Turnauksella on niin pitkät perinteet, että kaikki tietävät jo etukäteen, että meidän turnauksen ajankohta on tuolloin, Nurmela sanoo.