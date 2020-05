Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella koulujen päättyminen näkyi vuoden kiireisimpänä työvuorona.

Pohjanmaan poliisilaitoksen tilannekeskuksen yleisjohtaja Pauli Latvasen mukaan nuoriso ja nuoret aikuiset kokoontuivat puistoihin ja muihin kokoontumispaikkoihin illan ja yön aikana aiheuttaen muun muassa järjestyshäiriöitä eri puolilla Pohjanmaata.

Keski-Pohjanmaalla järjestyshäiriöitä ilmeni eniten Pietarsaaressa koulupuiston alueella.

– Se oli murheenkryyni Keski-Pohjanmaan alueella ja sieltä kirjattiin useita pahoinpitelyjäkin, joita tutkitaan myöhemmin. Poliisi oli paikalla niillä resursseilla kuin käytettävissä oli, mutta väkeä oli valtavan paljon liikenteessä, Latvanen summaa.

Pietarsaaressa liikenteessä olivat paitsi kouluvuoden päätöstä juhliva nuoriso, mutta myös nuoret aikuiset, noin 18–25 -vuotiaat.

– Alkoholin käytön vuoksi siellä oli järjestyshäiriöitä. Lisäksi paikalla olleet ankkuritiimit olivat täystyöllistettyjä koko vuoronsa ajan.

Pohjanmaan poliisin alueella lauantai-illan ja sunnuntaiyön aikana otettiin kiinni yhdeksän henkilöä, joka ei Latvasen mukaan ole iso määrä.

– Neuvoilla, kehotuksilla ja käskyillä on selvästi päästy eteenpäin. Jos alaikäisiä on tavattu huonossa kunnossa, niin heidät ohjataan kotiin sairaalan kautta tai vaihtoehtoisesti on otettu yhteyttä suoraan vanhempiin.

Latvasen mukaan Kokkolan alueella koulujen päätöstä juhlittiin rauhallisemmin eikä poliisi tehnyt alueelta erityisemmin kirjauksia.

Alkava kesä on poliisinkin näkökulmasta poikkeuksellinen, sillä tänä kesänä poliisia ei työllistä suurista yleisötapahtumista johtuvat järjestyshäiriöt.

– Tietenkin tehtävämääriin vaikuttaa aina se, onko kylmä sadepäivä vai hellepäivä. Suurista yleisötapahtumista johtuvia tehtävämäärien piikkejä ei kuitenkaan ole luvassa. Tietysti jos kesä on kovin lämmin, niin näkyyhän se tehtävien määrissä.

– Toivottavasti esimerkiksi juhannus olisi kylmä ja sateinen, niin tehtävämäärät pysyttelisivät vähäisinä, Latvanen heittää.

Hän sanoo, että korona-aikaisten rajoitusten purku heijastunee poliisinkin tehtäviin.

– Nuorilla on varmasti korona-aikana patoutunutta vapauden kaipuuta, joten rajoitusten purku varmasti vaikuttaa.

Pohjanmaan poliisi twiittasi työntäyteisestä viikonlopustaan sunnuntaiaamuna: