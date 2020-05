Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Kun urheilu palaa kesäkuun alusta vähitellen tuloksilla mitattavaan muotoon, urheilutoimittaminenkin lienee jälleen laillista puuhailua myös Helsingin pormestarin ja ympäristöministerin silmissä. Toukokuun alussahan ympäristöministeri Krista Mikkonen esitti Twitterissä, että Ylen korona-aikana viiteen minuuttiin typistetystä Urheiluruudusta puolet pitäisi käyttää luonnon kevätseurantaan. Okei, kunnioitetaan ministerin näkemystä, mutta 2,5 minuuttia lisää kevätseurantaa televisiosta? Eikö tuota luonnon kevätseurantaa olisi voinut ja voisi seurata tv-ruudun sijaan livenä luonnossa?

Aloitetaan siis numeroilla kansainvälisiltä kentiltä: 105 557–58 209. Siinä sunnuntain tilanne Yhdysvalloissa meneillään olevassa ottelussa Korona vs. Vietnamin sota. Lukemat kertovat kuolonuhrien määrästä. Vietnamin sotaa käytiin vuodet 1955–75, koronan kanssa on kamppailtu muutama kuukausi.

Vaikka en lääketieteestä(kään) häävin mitään ymmärrä, ei veli korona (termi lainattu äskettäin ikänsä puolesta riskiryhmään siirtyneeltä J. Tammiselta, terveiset ja onnittelut) ihan tavalliselta kausilentsulta vaikuta.

Kun virukset eivät maiden rajoja tunnista, varuillaan on siis syytä olla. Niin on Suomessa oltukin ja toistaiseksi myös maltillisilla uhriluvuilla selvitty – eikä tarkoitus ole vähätellä menetyksiä kokeneiden kärsimyksiä.

Rajoitustoimien seurauksena moni ala ja monet ihmiset ovat joutuneet tahtomattaan ottamaan osumaa. Urheilu muiden mukana, kun kevään kilpailut ja ottelut ovat vaihtuneet enemmän tai vähemmän rajoitetuiksi omatoimijaksoiksi.

Urheilun kannalta tylsää, mutta pyhässä kolmiottelussa terveyden ja talouden kanssa urheilu jää pronssille. Sen voi jokainen testata vaikka peilin edessä kysymällä mitä ilman näistä kolmesta voi elää ja olla. Siksi terveys edellä -kulma on ollut perusteltu, vaikka talouttakin tarvitaan jo sen vuoksi, että resursseja terveydenhuollon ylläpitoon löytyisi.

Mutta kuten sanottu kilpaurheilussakin päästään nyt liikkeelle. Hyvä niin – jo nykyihmisen psyyken kannalta, joka ei kestä, jos ei saa heti haluamaansa. Ottaahan se pattiin, kun mitään ei tapahdu ja kaikki päivät on pelkkää bonvoyagea... vai oliko se dejavuuta...

Boring, lisäisivät Lontoon skidit.

Vaikka liikkeelle nyt päästään, koronan varjo seuraa vielä pitkään kentillä ja katsomoissa. Se näkyy rajoituksina ja varautumisena poikkeustilanteisiin. On ollut pakko luoda vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja sille, että esimerkiksi sarjat joudutaan päättämään kesken kaiken. Jalkapallossa linjauksia on jo julkistettu ja pesäpallossakin niin olisi syytä tehdä ennen kuin pelit pistetään käyntiin.

Varautuminen on tässä tapauksessa viisautta. Vaihtoehdoksi ei nimittäin oikein käy uhmaikäisiltä tuttu toimintamalli, jossa lyödään kädet korville ja pälätetään päälle älämölöä, kun halutaan välttyä epämiellyttäviltä asioilta. Vaikka koronavirus varsinkin meillä täällä Suomessa on pysynyt aisoissa, voitetuksi tätä ottelua ei voi vielä julistaa.

Erityisesti palloiluseuroissa on kritisoitu voimakkaasti 500 ihmisen kokoontumisrajoitusta ja samalla ihmetelty sitä, miksi ravintolan terasseilla rajoituksia ei ole. Logiikkaa päätöksestä puuttuu, vaikka aika harvassa tällaisia 500 hengen terassejakaan on – en ainakaan Kokkolassa ole sellaisella käynyt. Päätös kertoo osaltaan myös siitä, että matkailu- ja ravintolapalvelualalla on Suomessa suurempi taloudellinen painoarvo kuin esimerkiksi ammattilaisurheilulla. Ehkäpä myös terävämmät lobbaajat.

Urheiluseurojen kannalta on lohdullista, että rajoituksia todennäköisesti lievennetään jo heinäkuussa, jos tartuntatilanne pysyy kurissa. Urheiluministeri Hanna Kosonenkin on siihen suuntaan julkisuudessa lupaillut, kun on saanut asiaan painetta urheilupiireistä. Realistisesti ajatellen isoilla stadioneilla pystyy vastuullisesti ja turvallisesti toimien urheilutapahtumia seuraamaan enemmän kuin 500 katsojaa. Kokonaan oma juttunsa on, kuinka moni ylipäätään on tässä tilanteessa valmis lähtemään yleisötapahtumiin.

Tietysti kaikki riippuu tartuntatilanteen kehittymisestä. Ensimmäinen koetinkivi on juuri terassikauden alku ja sen vaikutukset. Vielä isompi testi on edessä, kun kansainvälisiä rajoja jossain kohtaa avataan. Esimerkiksi Suomen molemmin puolin Ruotsissa ja Venäjällä koronatilanne on huomattavasti vaikeampi.

Koronakeissin pirullisin puoli on ollut ja on edelleen tilanteen vaikea ennustettavuus. Oli puhe sitten pandemian toisesta aallosta, taudin tarttumistavoista, suojamaskeista tai rokotteen valmistumisaikatauluista, jopa asiantuntijoita kuunnellessa vastuu jää kuulijalle. Siinä suhteessa suurta muutosta ei ole luvassa. Tietoa kyllä tulvii, mutta poimi siitä sitten se osuvin informaatio.

Mutta niinhän se aina menee, että etälinjassa jälkikäteen tiedetään kaikki aina paremmin kuin etulinjassa tapahtumahetkellä.