Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunginhallitus käsitteli jälleen kokouksessaan budjettiraameja tulevalle kolmelle vuodelle. Minkäänlainen uusi asia ei ole se, että poikkeusolojen jäljiltä kuntatalous on monelta osin heikolla tolalla.

Kokkolan osalta summat näyttävät tällä hetkellä siltä, että tilikauden tulos tulee olemaan jopa 15 miljoonaa euroa alijäämäinen. Mikäli Kokkolan kaupungin talous heikkenee tänä vuonna nyt ennakoidulla tavalla, merkitsee se sitä, että Kokkolan aiemmat taseen kumulatiiviset ylijäämät vaihtuvat noin 2 - 4 miljoonan euron alijäämäksi.

– Kuntatalouden osalta olen erittäin huolissani. Näin ei voida jatkaa, jos uusia velvoitteita kunnille lykätään jatkuvasti ilman että verotulot tai muukaan tulopuoli kasvaa, on täysin kestämätöntä. Eikä tämä ole pelkästään Kokkolan ongelma. Ihan samojen asioiden kanssa painitaan useissa kunnissa, summaa kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Taseen alijäämä on kuntalain mukaan katettava neljässä vuodessa laskettuna alijäämää koskevaa tilinpäätösvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuonna 2020 syntynyt taseen alijäämä on siis katettava seuraavassa neljässä vuodessa alkaen vuoden 2022 alusta.

Mikäli alijäämän kattamisessa ei onnistuta, joutuu kunta yksiselitteisesti arviointimenettelyn piiriin eli holhottavaksi. Muilla kriisikuntakriteereillä ei silloin ole merkitystä.

Poikkeuksellisen taloustilanteen aiheuttama sopeuttamistarve Kokkolassa on niin mittava, että tasapainotus vie näillä näkymin lähemmäs neljää vuotta. Tulevan arviointi on myös poikkeuksellisen hankalaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ainahan se on haasteellista, mutta nyt tuntuu, että haastetta on todella monin verroin. Kuitenkin ajattelen myös niin, että olisiko koronan myötä tullut myös kypsyyttä ja kaikilla on kriisitietoisuus tallella, nyt kaivataan yksilön vastuuta, pohtii kaupunginjohtaja.

Epävarmuustekijöitä on poikkeuksellisen paljon. Näitä ovat koronankriisin kesto ja sen mahdollinen toinen aalto, valtion tukien lopullinen kohdistuminen kunnille ja niiden määrä sekä verotulomenetysten lopullinen määrä.

Verotulojen lisäksi raamien kannalta merkittävimpiä muuttujia ovat sote -menojen kasvuvauhti ja henkilöstömenojen kehitys.

Huolimatta epävarmuuksista on talousarvion laatiminen ja talouden tasapainottamisen suunnitelma saatava alulle heti. Raamien ja niiden pohjatietojen osalta tilannetta seurataan tarkasti.

– Taloustyöryhmä valmistelee erilaisia malleja toimintojen tehostamisille. Mitkä ovat lakisääteisiä palveluja ja mitkä niin kutsuttuja ei lakisääteisiä, mistä löytyy lisää tulolähteitä ja mitkä ovat kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä, joista voitaisiin luopua. Kaikki työkalut ovat pakissa, mitään ei ole vielä päätetty jättää käyttämättä, summaa Kokkolan kaupunginjohtaja.

Esimerkiksi yhteistoimintaneuvottelut ovat täysin mahdolliset käynnistää, myöskään veroprosentin korottamista vuodelle 2021 ei suljeta pois suunnitelmista.

Kokkolan kaupunginhallituksessa varaudutaan siihen, että taloudenraameja tarkistetaan tarvittaessa kesän jälkeen uudelleen.

Lue täältä lisää aiheesta kirjoitettua:

Kokkolan kaupunki turvautuu talouden hoidossa "pikavippiohjelmaan" koronakriisin vuoksi – Edessä voi olla huomattava veronkorotus ensi vuonna

Kuntatalous romahtaa koronan takia – Kokkolan valtuusto nuiji pöytään kaupungin uuden rakennusjärjestyksen, rantarakennusten neliömäärät kasvavat

Kokkola kiikkaa kriisikunnan rajalla – Kaupunginhallituksessa puntaroitiin taloutta pitkälle iltaan