Tarja Halonen ja Esko Aho vaativat G20-ryhmää koolle vetoomuksessa nobelistien, entisten valtiojohtajien, keskuspankkiirien ja muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa

Presidentti Tarja Halonen ja entinen pääministeri Esko Aho vaativat G20-maiden ryhmää pikaisesti koolle korona-avun koordinointiin ja koronapandemian talousvaikutusten nujertamiseen kirjelmässä, jonka on allekirjoittanut 225 nykyistä ja entistä politiikan ja talouden johtohenkilöä.

Maiden olisi löydettävä torstaihin mennessä seitsemän miljardia dollaria koronarokotteen saamiseksi ilmaiseksi varsinkin köyhien maiden käyttöön.

– Tämä on hätähuuto maailmanpolitiikalle. Korona vaatii kiireisiä toimiamme, johtajat kirjoittavat tiistaina julkistetussa kirjelmässä.

G20 on 19 maailman vauraimman valtion ja EU:n yhteisfoorumi, joka etsii koordinoituja ratkaisuja yleismaailmallisiin ongelmiin.

Normaalin aikataulun mukaan G20-maiden huippukokous järjestettäisiin vasta marraskuun lopussa.

Halosen ja Ahon lisäksi allekirjoittajina kirjelmässä on muun muassa YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon, Britannian entinen pääministeri Tony Blair, Naton entinen pääsihteeri Javier Solana, sijoittaja George Soros ja Saksan entinen ulkoministeri Joschka Fischer.

Kirjelmän ovat allekirjoittaneet myös monet johtavat taloustieteilijät ja Nobel-palkintojen saajat.

Listalla on esimerkiksi taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitz ja Maailmanpankin entinen pääjohtaja James Wolfensohn. Terveyden ja lääketieteen saralta kirjelmän on allekirjoittanut muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n entinen pääjohtaja ja Norjan pääministeri Gro Harlem Brundtland.

Kirjelmän kokosi ja julkaisi Britannian entinen pääministeri Gordon Brown.

Brownin mukaan koronasta irtautuminen vaatii G20-tyylisen kansainvälisen ryhmän pikaista kokoontumista, jotta maailma pystyy vastaamaan kriisiin koordinoiduilla toimilla sen sijaan, että kaikki valtiot tekisivät omia irrallisia ratkaisujaan.

Allekirjoittajat sanovat ajan käyvän vähiin, koska 440 miljoonaa ihmistä uhkaa köyhtyä koronan talousvaikutusten takia ja maailmantalouden luisuvan kurjimukseen.

Siksi maailman valtiot on allekirjoittajien mukaan saatava pikaisesti koolle kehittämään talousohjelmaa koronasta nousuun. Tämä olisi tehtävä nopeasti ennen kuin koronan toinen aalto iskee.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut siirtävänsä johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokouksen syyskuuhun ja ottavansa mukaan myös Venäjän.

Brown vaatii, että G20:n on nyt otettava johtajuus maailmanlaajuisessa kriisissä.

Köyhät maat odottavat maailmanjohtajien mukaan nopeaa korona-apua. Maailman valuuttarahasto IMF:n arvion mukaan kehittyvät maat tarvitsevat 2,5 tuhatta miljardia koronasta nousemiseen. Tästä summasta vain murto-osa on tähän mennessä jaettu, kirjelmän allekirjoittajat muistuttavat.

– Sanoista on päästävä nyt nopeasti tositoimiin. Köyhien maiden lainat on unohdettava, ja niille on annettava lisää rahaa, jotta ne pystyvät selviämään koronan tuomasta talousahdingosta. Maailma menettää 300 miljoonaa työpaikkaa koronan takia, johtajat sanovat kirjelmässä.