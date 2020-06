Anu Jylhän kolumni: Vaikenemisen tuhoisa tie – rasismi ei häviä itsestään

Aloitan kolumnini Martin Luther Kingin sanoilla: "Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus."

Sanat, jotka ovat olleet runsain määrin esillä sosiaalisessa mediassa, eikä syyttä. Minäkään en enää halua olla hiljaa. Siksi kirjoitan tätä tekstiä.

Yhdysvalloissa 25.5. poliisiväkivallan seurauksena kuolleen George Floydin kohtalo sai suurta kansainvälistä huomiota. Itsestäni tieto Floydin kuolemasta tuntui siltä, kuin olisimme palanneet ajassa taaksepäin 60-luvulle ja sitä edeltäneeseen aikaan.

Vaikka tapahtuma järisytti minua suuresti, en jakanut mustia ruutuja somen kanavissani tai sanonut ylipäänsä mitään. En uskaltanut ottaa kantaa, koska pelkäsin sanovani jotain väärin – kuinka ironista onkaan, että itse vihasin tuota selitystä Me Too -kampanjan aikaan.

En väitä, että meillä Suomessa tilanne rasismin suhteen olisi yhtään parempi, koska en tiedä täyttä totuutta. On kuitenkin varmaa, että rasismi on täällä erilaista kuin Yhdysvalloissa. Se ei ehkä ole niin näkyvää tavalliselle valkoihoiselle tallaajalle ja siksi se valitettavan helposti unohtuu.

Jossain rekrytointiprosessien uumenissa tapahtuva syrjintä on esimerkki tällaisesta rasismin muodosta. Juuri siksi onkin entistä tärkeämpää, että tiedossa olevaan epäoikeudenmukaisuuteen tarttuu.

Emme siis voi jäädä vain seuraamaan tilannetta Yhdysvalloissa, vaan tarvitsemme omat toimenpiteemme, joilla rasismia voidaan kitkeä juuri täällä.

Lopetan tekstini toista tunnettua henkilöä mukaillen: "I commit to listen, learn and take action." Näillä sanoilla Leonardo DiCaprio kommentoi tapahtunutta. Valkoisena en voi koskaan täysin ymmärtää rasismin koko laajuutta, mutta haluan silti oppia aiheesta lisää.

Jotta voisimme yhdessä viedä yhteiskuntaamme suuntaan, joka on meille kaikille tasa-arvoisempi, tarvitsemme lisää ulostuloja, tietoa ja tutkimusta.

Siksi minä olen valmis kuuntelemaan ja toimimaan.