Alueen keskustaväki pohtii jo tulevan puheenjohtajan nimeä: "Kun veronmaksajien rahoja käytetään näin, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ero. Puolue ei silti voi olla kuin pyöröovi, jossa puheenjohtaja vaihtuu koko ajan" sanoo piirihallituksen jäsen Veikko Kuusela Pietarsaaresta – ja on valmis äänestämään Kulmunia.



Keskustalla on nyt tilanne, joka jakaa myös keskipohjalaisia vaikuttajia: kaikki eivät usko puolueen pysyvän hallituksessa enää syksyllä.

Ei ihme, että keskipohjalaisia keskustavaikuttajia on vaikea saada puhelimen päähän loppuviikosta. Katri Kulmuni on juuri päättänyt jättäytyä ulos viisikosta ja Matti Vanhanen on luvannut ottaa vastaan paikan.