Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Matkailun vapauttaminen ilahduttaa ja Ruotsia koskeva ratkaisu on ymmärrettävä

Suomi vapauttaa matkustusmääräyksiä ensi maanantaista lähtien, ja kesälomien kynnyksellä tieto ilahduttaa monia. Suomi luopuu sisärajatarkastuksista lentokentillä ja lauttaliikenteessä Baltian maihin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin matkustavilta. Myös karanteenista luovutaan.

Keski-Pohjanmaalla saattaa olla pettyneitä, kun linjaus ei koske Ruotsia, jossa on monille sukua ja ystäviä. Tukholma on myös suosittu turistikohde.

Toisaalta virallinen perustelu eli Ruotsin koronavirustilanne on helppo ostaa ja uskoa. Kun Suomessa on eletty kurissa ja nuhteessa kuukausia, ei tee mieli ottaa riskejä. Ruotsin strategia koronan hoitamisessa on ollut hyvn erilainen kuin muissa Pohjoismaissa.

Ruotsissa Suomen ratkaisusta ollaan myrtyneitä. Suomen, Norjan ja Tanskan kansalaiset voivat matkustaa vapaasti toistensa kotimaissa, mutta Ruotsiin kohdistuu erilaisia sääntöjä. Suomi ilmoitti torstaina, että Ruotsin rajan valvonnasta ei edelleenkään luovuta tartuntatilanteen vuoksi. Ruotsista Suomeen matkustamiseen tarvitaan esimerkiksi mökki. Ruotsissa toivotaan, että EU ratkaisee asian samalla tavalla kaikkien maiden osalta.

Keskipohjanmaa kysyi Kokkolan keskustassa torstaina, millaisissa tunnelmissa kesää vietetään. Riitta Niemi kertoi Keskipohjanmaan haastattelussa, että kesä ei ole ulkomaanmatkojen aikaa muutenkaan vaan suunnitelmissa on siirtolapuutarhamökin hankkiminen. Luonnossa liikkumisesta nauttiva Hannu Arilehto puolestaan aikoo ottaa suunnakseen lähialueen metsät. Iloisten kesäihmisten kuulumisia voi lukea tästä Keskipohjanmaasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Matkailun vapauttaminen ilahduttaa, mutta tuskin suomalaiset ryntäävät suurin joukoin ulkomaille. Koronapandemia on säikäyttänyt ja syystäkin halutaan olla varovaisia.

Kotimaan matkailuun syntyy uusia mahdollisuuksia, kun VR lisää junavuorojaan ensi viikon maanantaista lähtien. VR liikennöi 85 prosenttia normaalista junaliikenteestä, mikä tarkoittaa Pohjanmaan radallakin melkoista liikennettä ja ihmismääriä. Juhannuksen junissa on toistaiseksi hyvin tilaa niin Keski-Pohjanmaalle kuin täältä poiskin.