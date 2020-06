Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Veriveljekset Vietnamissa – Jasper Pääkkönen tekee paluun Hollywood-valkokankaalle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★

Da 5 Bloods.Ohjaus Spike Lee, 2020Netflix

Spike Lee on tuotteliaimpia amerikkalaisohjaajia Clint Eastwoodin ja Woody Allenin ohella. Lee on tehnyt yli kaksikymmentä fiktiofilmiä sekä liudan dokumentteja ja musiikkivideoita. Tuotanto on yhtä laadukas kuin valkoisilla virkaveljillä, mistä todistaa kaikkien aikojen paras – ja taas ajankohtainen – mellakkaelokuva Do the Right Thing – Kuuma päivä (1989).

Kahden Oscarinsa jälkeen Spike Lee on kuumempi kuin koskaan. Da 5 Bloods (”Viisi veriveljeä”) on saanut varsinkin Yhdysvalloissa hienon vastaanoton. Lee on amerikkalaisohjaajista amerikkalaisin. Ja mustinkin hän on, mutta molempia tavalla, joka vetoaa valkoiseen katsojakuntaan - slanginimistä huolimatta tai niiden vuoksi.

Meillä ohjaajaan tunnetaan lukkarinrakkautta Jasper Pääkkösen läpimurtoroolin vuoksi. Näyttelijällä on Da 5 Bloodsissakin räjähdysherkkä sivuosa, nyt epäilyttävänä Seppona. Lopputekstien ylimääräinen kuva kertoo omaa kieltään Pääkkösen ja Leen erityissuhteesta.

Vietnamin sodan veteraanit tulevat vuosikymmenten jälkeen noutamaan viidakkoon jäänyttä toveriaan. Muukin aarre on miehillä mielessä. Spike Lee ei tunne kiinnostusta toistaa Vietnam-elokuvien kliseitä tai kilpailla tulitehoilla. Da 5 Bloods on kuva Amerikasta ja sen tavasta kohdella kansalaisiaan.

Juonellisesti filmi on hujan hajan. Se muistuttaa teatterihistorian Elävää Sanomalehteä, mikä sai syntynsä Venäjän vallankumouksessa ja kukoisti 1930-luvun Yhdysvalloissa. Spike Lee tuo taiteellaan polttavia yhteiskunnallisia keskusteluita suuren yleisön tietoisuuteen. Hän sekoittaa tyylikeinoja, dokumenttia fiktioon, tietoiskuja melodraamaan. Marvin Gayen laulut ovat sokeria lääkelusikassa.

Black Lives Matter, Trump saa turpiin ja suurenmoinen Delroy Lindo roolissaan rauhan sielulleen. 1200-luvun vietnamilaisen sotajohtaja Tran Hung Daon patsas Ho Chi Minhin (Saigon) kadulla muistuttaa, ettei Vietnamia ole koskaan ollut helppoa vallata.