K.H.Renlundin museon uusi näyttely kertoo 400-vuotiaan Kokkolan historiasta ja elämästä ihmisten kautta

K.H.Renlundin museon tämän kesän näyttelyn otsikko on "Onni suosii rohkeaa". Kokkolan 400-vuotisjuhlanäyttely nostaakin esiin yrittäjiä, kauppiaita, käsityöläisiä ja muita ammattiryhmiä, joiden toiminta kehitti kaupunkia. Näyttelyssä näkyvät kuitenkin myös muut kuin ammatit: tavalliset kaupunkilaiset ja heidän elämänsä.

Näyttelyamanuenssi Susanne Svefors-Furu sanoo, että olisi vaikea kertoa kattavasti kaikesta 400 vuoden ajalta yhdessä näyttelyssä.

– Tämä ei ole kronologinen vaan ilmiölähtöinen näyttely. Asioita tarkastellaan henkilöiden ja ilmiöiden kautta.

Näyttelyssä näkyviä teemoja ovat mm. "rakentajat", "kuvaajat", "edelläkävijät" ja "nautiskelijat". Näistä ensimmäisessä esitellään konkreettisesti kaupungin rakennuksia, joista osa on onneksi säilynyt tähän päivään.

Annakatriina Puikko ja Susanne Svenfors-Furu ovat olleet kokoamassa näyttelyä. Clas-Olav Slotte

Edelläkävijöihin lukeutuu Jacob Tengströmin ja Anders Chydeniuksen lisäksi Simon Rasmus, joka rakennutti 1770-luvulla Pohjanmaan ensimmäisen tiilistä muuratun talon. Tästä hyvästä hänet palkittiin 20 vuoden verovapaudella.

– Silloin alettiin huolestua puun käytöstä. Tervapoltto ja laivanrakennus söivät paljon puuta, ja ihmisiä alettiin kannustaa tiilin käyttöön, että metsät eivät häviäisi, kertoo museotyöntekijä Annakatriina Puikko.

Kun ajattelee, että 1700-luvun lopun kivirakennus edelleen seisoo pystyssä Sokojassa, tulee väistämättä mieleen, monikohan nykyisistä pakettitaloista on 2200-luvulla vielä koristamassa kaupunkikuvaa.

Apteekeissa piti Venäjän vallan aikana näkyä suurvaltakunnan kaksipäinen kotka. Clas-Olav Slotte

Puurakentamisen toinen heikkous tulee myös esiin näyttelyssä. "Pelastajat" näyttää, millaisin välinein palokunta tulta vastaan taisteli.

– Jokaisella kaupunkilaisella piti olla kotona varallisuutensa mukaan sammutusvälineet, kuten valmiiksi täyttyjä ämpäreitä, kertoo Puikko.

Näyttely on esillä Roosin talon ensimmäisessä kerroksessa ja toisen kerroksen muutamassa huoneessa.

Yksi toisen kerroksen teemoista on "lähtijät", jossa tärkeänä hahmona on merikapteenimiehensä kanssa maailmaa kiertänyt Alma Hongell. Hongell palasi Kokkolaan, mutta moni lähtijöistä lähti paremman elämän ja työn perässä pysyvästi pois Suomesta.

Yksi K.H.Renlundin museon kokoelman aarteista on Olga Ahlströmin 1860-luvulla pitämä päiväkirja, jossa kerrotaan esimerkiksi siitä, miten nuoriso huvitteli ja tapasi toisiaan.

Huveihin kuului myös huvilaelämä. Keskiluokka rakensi Kokkolan rannoille venäläistyyppisiä pitsihuviloita, joissa vietettiin koko kesä.

Alakerrassa pääsee esimerkiksi vierailemaan 1900-luvun alun Björklundin rautakaupassa. Siellä voi myös nähdä aidon hopeasepän työpöydän työkaluineen sekä apteekin välineistöä. Korkeataajuuslaitetta ei nykyapteekeista taida löytyä.

Näyttelytilassa on myös maalauksia ja runsaasti valokuvia, jotka kertovat siitä, miltä Kokkolassa aiemmin näytti.

Kokkolan teollisuushistoria näkyy niin laivanrakennuksessa kuin makeis- kuin nahkatehtaidenkin kehityksessä.

Näyttely on koottu pääosin museon omista esine- ja valokuvakokoelmista. Ainoastaan muutama esine on lainattu yksityisiltä ihmisiltä. Pääpaino on 1800- ja 1900-luvussa. Vanhimmat esineet ovat puiset veistokset, jotka ovat peräisin Kokkolan vuonna 1650 kirkosta.

Uusinta kerrostumaa edustaa teollinen tuotanto, kuten Rukan kuuluisa keltainen sadetakki.

Esineiden ja seinillä olevien tekstien lisäksi näyttelytiloissa on tabletteja, joilta näyttelykävijät voivat lukea lisää käsiteltävistä aiheista.