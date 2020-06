Koronavirus laski KPK Yhtiöiden liikevaihtoa alkuvuonna – Toimitusjohtaja Mikko Luoma: "Toukokuu oli oikeansuuntainen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KPK Yhtiöt on antanut vuoden 2020 neljää ensimmäistä kuukautta koskevan osavuosikatsauksensa.

Vuosi 2020 alkoi konsernissa organisaatiomuutoksella. Sen seurauksena konsernin liiketoimintayksiköiksi muodostuivat KPK Mediat, KPK Digi, KPK Print ja KPK Kasvu.

Organisaatiomuutoksen myötä KPK Mediat -liiketoiminta-alueeseen sisältyvät julkaisutoiminta, mainos- ja viestintätoimisto Creamedian liiketoiminta, ulkomainonta sekä tapahtumaliiketoiminta.

KPK Digi -liiketoiminta-alue sisältää Kosila-brändillä toimivan, tiedonhallintaan ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvän liiketoiminnan. KPK Print -liiketoiminta pitää sisällään konsernin lehtipaino- ja jakeluliiketoiminnan yksiköt.

KPK Kasvu on uusi liiketoiminta-alue. Se pyrkii etsimään ja jalostamaan kasvuaihioita sekä kehittämään konsernilaajuisia liiketoimintaprosesseja.

Toinen alkuvuoden muutoksista tapahtui helmikuun puolivälissä, kun KPK Yhtiöt Oyj:n uutena toimitusjohtajana aloitti Mikko Luoma. Hän seuraa tehtävässään Vesa Pihlajamaata, joka jäi eläkkeelle.

Lisäksi konsernin myyntitoiminnan kehittämiseksi alkuvuonna käynnistettiin myynnin ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutusohjelma. Ohjelmaan osallistuu konsernin koko myyntihenkilöstö.

Maaliskuun lopulla konsernissa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut, jotta liiketoimintojen jatkuvuus varmistettaisiin ja työpaikat turvattaisiin. Yt-neuvottelujen seurauksena osa henkilöstöstä luopui lomarahoistaan – osaan kohdistui lomautuksia.

Kevättalvella alkanut koronaviruspandemia vaikutti konsernin siinä missä muunkin yhteiskunnan toimintaan. Taloudellinen vaikutus on vaihdellut eri liiketoiminta-alueiden välillä, mutta liikevaihto on laskenut erityisesti mediamyynnissä ja tapahtumaliiketoiminnassa. Toisaalta sisältöjen merkitys on korostunut, mikä on näkynyt positiivisesti KPK Yhtiöiden julkaisujen kuluttajamäärissä.

– Toukokuu oli oikeansuuntainen. Talous näyttää elpyvän, Luoma kertoo tämänhetkisestä tilanteesta.

Neljän kuukauden liikevaihto jäi 8,8 miljoonaan euroon. Vastaavaan aikaan viime vuonna liikevaihto oli 10,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueiden liikevaihdot laskivat KPK Kasvu -liiketoimintaa lukuun ottamatta.

Ensimmäisen neljän kuukauden liikevoitto ei yltänyt suunniteltuun tasoon eikä edellisvuoteen. Neljän kuukauden jälkeen liikevoitto oli –0,72 miljoonaa euroa, kun se samaan aikaan viime vuonna oli 0,38 miljoonaa euroa.

Katsauskauden voitto oli –0,73 miljoonaa euroa. Konserni investoi katsauskaudella 0,16 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät investoinnit olivat Kosila K360-alustan tuotekehitystyö, ohjelmistohankinnat sekä Mediakulman kiinteistön muutostyöt.

Konsernin nettorahoituskulut olivat +0,01 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 71,2 prosenttia.

– Loppuvuotta on vaikeaa ennustaa. Merkittävää tulosta ei voida odottaa tältä vuodelta, Luoma ennakoi.

KPK Yhtiöt -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: emoyhtiö KPK Yhtiöt Oyj, Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Jopox Oy, Pohjanmaan Lipputoimisto Oy, Suomen Messupromoottorit Oy ja Spektr Kustannus Oy. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 ja Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo.