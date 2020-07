Lukijan mielipide: Kokkolan Vasemmistoliiton kannanotto Kokkotyö-säätiöön

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Vasemmistoliitto on erittäin huolissaan kaupungin päättäjien asennoitumisesta Kokkotyö-säätiön toimintaan. Pelkäämme, että ajan myötä kasvaneet taakat ovat nyt estämässä kestävien päätösten tekemisen. Tehtyjen päätösten valossa toivomme syvästi, että kaupungin johto on valmistellut jatkotoimenpiteitä siltä varalta, että säätiön toiminta joudutaan ajamaan alas. Kaupungin johto on varmasti myös valmistautunut kulujen kasvuun, joka realisoituu siinä vaiheessa, kun säätiön asiakkaat ja työntekijät tulevat vastaan muiden palveluiden lukujen kautta.

Kokkotyö-säätiön tilannetta oli jo ennen koronaa pakko luonnehtia vakavaksi, mutta sopeutustoimenpiteet ja toiminnan kehittäminen oli tuolloin jo hyvässä vauhdissa. Uuden toimitusjohtajan johdolla säätiön toimintaa on voinut kuvailla avoimeksi, kehittyväksi ja eteenpäin katsovaksi, säätiön missiosta ja arvopohjasta ei ole ollut epäilystä. Asiakkaiden auttaminen, heidän hyvinvoinnin lisääminen ja toimintakyvyn tukeminen on ollut myllerryksestä huolimatta keskiössä.

Koronan myötä suuri osa säätiön asiakkaista joutui jäämään kotiin, kun yhteistyökumppanit yhtä lailla joutuivat keskeyttämään toimintojaan. Koronaan ei voinut kukaan toimija varautua, ei myöskään Kokkotyö-säätiö, korona onkin valitettavasti iskenyt kaikista pahimmin juuri kolmannen sektorin toimijoihin, joita usein vie eteenpäin muut arvot, eikä niinkään se voiton haaliminen.

Kysymme siis, miten kaupungin päättäjät ovat arvottaneet Kokkotyö-säätiön toiminnan kautta saamansa hyödyn päätöstä tehdessään? Miten kaupungin päättäjät arvottavat ne luodut verkostot ja toimintatavat, jotka ovat kehittyneet säätiön toimesta ja sen ympärillä?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Voimme todeta, että Kokkotyö-säätiön toiminnasta hyötyy asiakkaiden lisäksi eniten ne kunnat, joiden asukkaista asiakaskunta koostuu, tämä ilmenee mm. pienempinä pitkäaikaistyöttömistä koituvina sakkomaksuina. Onko niin, että kaupunki mieluummin maksaa suuret määrät sakkomaksuja, tukematta toimintaa, joka on vaikuttavaa ja edistää asiakkaiden hyvinvointia ja työllistymismahdollisuuksia?

Kokkolan Vasemmistoliitto

Roy Pietilä