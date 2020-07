Lukijan mielipide: Pipot turhan kireellä

Tämän kirjoituksen tyyli on sarkastinen ja humoristinen mutta yksi on varmaa. Joku vetää herneet nenään.

Alkaahan tämä olla jo aika flataasta touhua kun Fazer harkitsee Geisha-tuotenimestä luopumista. Saatan luopua Geisha-karkkien seuraajien syömisestä. Ehkä niin pitäisi tehdä ihan jo terveyssyistäkin.

Kaikista tuotenimistä saattaa joku nyrpistää nenäänsä. Ja niitähän riittää! Fazerin Sininen, Jim-suklaapatukka, Julia-konvehti, Vihreät kuulat, Atrian Punainen lenkki, Helmi perunasuurimot, UncleBen’sin pahuksen irtonaista riisiä. Elovena-kaurahiutaleitten tytöltä riisuttiin kansallispuku pois.

Vaatteiden väreistä revitään vähemmän iloista huumoria. Sinistä ja mustaa yhdistelevä on varma fasisti, punaisessa paidassa kulkeva edustaa terroristi Che Guevaraa tai massamurhaamisen esi-isää Leniniä! Kommari se nyt ainakin on. ”Sotahulluimmat” kulkevat gamo-maastokuvioisissa vaatteissa pyhät-arjet.

Jännä nähdä kauanko Geisha-kuulia vielä myydään. Näytti Kaalimato.com niitä vielä tarjoavan. Niin ja täytyyhän jonkun puuttua neitsyt-öljyn pervouteen.

Jotenkin tämä nykymeno on mennyt köppääseksi. Voiko esimerkiksi suklaakonvehtirasia olla nykyään minkään värinen tai niminen. Jos on valkoinen se edustaa valkoista ylivaltaa. Jos siinä on sateenkaaren värit se on homosuklaata. Itse suklaakin on arveluttavan värinen, se viestii jostakin.

Väri ja nimi voidaan aina politisoida ja ideologisoida. Ja aina joku kumminkin loukkaantuu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Meillä läntisen maailman ihmisillä menee aivan liian hyvin kun tällaiset täysin mitättömät asiat ovat päällimmäisenä puheissamme. Olisiko tullut aika, että ryhdytään kaikki käyttämään vähemmän kiristävää pipoa. Ja otetaan iisimmin!

Tähän loppuun on pakko siteerata Kummelin Matti Näsää: ”jumankauta, mua ei kohta huvita enää mikään”.

Kai Pöntinen, Lapua

maakuntaneuvos

Pohjanmaan Kokoomus