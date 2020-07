Lukijoiden kommentteja Mikael Pentikäisen kirjoittamaan vastaukseen Petri Partaselle työehtosopimuksista ja paikallisesta sopimisesta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ihmettelen kyllä tätä keskustelua, jossa työnantaja kuvataan riistoporvariksi. Seudun pk-yrityksillä on sen verran pulaa työntekijöistä, että heistä kyllä halutaan pitää kiinni. Itse työskentelen yrityksessä, jossa on sesonkiaikana toistasataa työntekijää ja luottamusmiestä ei ole edes valittu, ei ole ollut luultavasti tarvetta. Perustunee työntekijöiden ja työnantajan väliseen luottamukseen. Teemu Korpiaho

Aika paksua ropakantaa tulee Pentikäiseltä: “Suomen työelämän yksi ongelma on lähes maailman jäykin palkanmuodostus. Palkat eivät nouse, kun firmalla menee hyvin, eivätkä laske, kun menee huonosti. Se ei ole ainakaan duunarin etu.” Eikö valtakunnallisen yrittäjäjärjestön puheenjohtaja tiedä että työehtosopimus määrittelee minimipalkan? Se ei kiellä maksamasta parempaa palkkaa. Eli ns. hyvänä aikana mikään ei estä maksamasta paremmin. Ja duunarin etu ei todellakaan ole palkanalennus huonoina aikoina. Elinkustannukset kun näet eivät jousta alaspäin. Marko Karjalainen

Suomen Yrittäjät hakevat sitä että, palkoistakin pitäisi sopia paikallisesti työnantajan ja työntekijän kesken. No, se on nähty että, kun hyvin menee ei makseta siltikään. Mutta kun menee huonosti ollaan valmiita ottamaan. Sitä lyhykäisyydessään on Suomen Yrittäjien tavoite.

Voihan sitä aina maalailla kauniita mielikuvia kentälle mutta, eipä niitä tosiasiassa ole yrittäjiä paljon jotka ihan oikeasti aidosti neuvottelevat palkat ja maksavat TES:sejä paremmin. Ja mitä tulee liittoihin kuulumiseen niin antaahan liitot paljon muutakin kuin työttömyysturvan. Meillä ei olisi lomarahoja ja paluurahoja, ei pekkasia, ei oikeusturvaa, ei matkavakuutuksia ja paljon muuta mitä YTK ei tarjoa. Jos jokainen neuvottelisi itse palkkansa, niin moni ala olisi kuten nyt valitettavasti on esiin tullut tämä siivousala. Pienet palkat, työajat ja edut mitättömät.

Se on Suomen Yrittäjien tavoite romuttaa TES:sit, että yrittäjät saisivat vieläkin enemmän. Kun mikään ei riitä. Puuha