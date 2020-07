Mikä saa kuvataiteen ammattilaisen muuttamaan takaisin synnyinpitäjäänsä Kälviälle? Siihen eivät osaa vastata Esa Riippa, Jaakko Pernu, Kaija Kontulainen eikä Riku Riippa. Pitäjän taiteilijakvartetti osallistuu Kokkolan juhlavuoteen yhteisnäyttelyllä, joka avataan sunnuntaina Kälviän kirkonkylän koululla.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toimittajan luonnehdinta Kälviästä pienenä maalaispitäjänä saa kirkonkylän koululle näyttelyn pystyttäneen taiteilijakvartetin protestoimaan ääneen. Pitäjässä on kuulemma pidetty kuudensadan lehmän navettaa jo 1700-luvulla. Sellaista ei enää taida löytyä, mutta maamme huipputaiteilijoita kylläkin, jokainen heistä synnyinpitäjästään Kälviältä muualle muuttanut ja takaisin palanut.

Kulttuurisihteeri Kirsi Hännisen ideasta alkunsa saanut taidegraafikko Esa Riipan sekä kolmen kuvanveistäjän eli Kaija Kontulaisen, Riku Riipan ja Jaakko Pernun yhteisnäyttely mykistää koulun liikuntasaliin astuvan kävijän. Massiiviset, tummanpuhuvat seinät jakavat salin neljään toimivaan osaan, joista jokainen on kooltaan kuin pieni galleria konsanaan.

Esa Riippa toteaa, että tämä on viimeinen näyttely, jota hän on kirkonkylän koululle kokoamassa. Kun joka kerta on taistellut serminrimpuloiden kanssa, oli aika tehdä jotain komeampaa ja myös toimivampaa. Tästä tietämättä myös Jaakko Pernu pohti näyttelyn tilaratkaisuja samoin ajatuksin Riipan kanssa ja ehdotti sermien tilalle seiniä ja materiaaliksi samaa, jota hän on käyttänyt työhuoneellaan. OSB-levyn puu on prässättynä karkeaa pinnaltaan, ja levyt on maalattu tummiksi Kontulaisen ehdotuksesta, mutta juuri pinnan karheus keventää mustanpuhuvaa sävyä. Riippa teki kotonaan pienoismallin näyttelytilasta, jonka sermejä sitten sijoiteltiin porukalla. Ilman suukopua löytyi jokaiselle taiteilijalle myös mieluinen tila.

– Eihän siinä mitään, kun Kaija sanoi, minne haluaa työnsä. Siihen meidän muiden oli tyytyminen, Esa Riippa tokaisee.

Tyytyminen ja tyytyminen – Kontulainen halusi salin takanurkkaan, tilaan jonka Riippa arveli olevan epämieluisin.

Kaija Kontulainen valitsi veistoksilleen näyttelytilan peränurkan. Eeva Valtokari

Kaija Kontulainen vastaa olevansa huono tekemään yhteistyötä, joten peränurkassa hän sai puuhastella rauhassa. Jotta lukijalle ei syntyisi väärää kuvaa Kontulaisesta selvennettäköön, että hän on valtavan nauruinen nainen, jonka naisfiguurit vaikuttavat olevan yhtä hyväntuulisia.

– Uusimmat pyrin ottamaan mukaan ja että ne olisivat yhteensopivaa sorttia. Joitain veistoksia jouduin jättämään pois, kun tilassa alkoi näyttää rauhattomalta.

Esa Riipan taidegrafiikan kehystys tuo mieleen maalaukset. Eeva Valtokari

Esa Riippa sanoo tehneensä oman kokonaisuutensa intuition siivittämänä.

– Halusin uusimmat työt, mutta kun ei niitä ollut tarpeeksi, otin mukaan tyyliin sopivia vanhempiakin, vanhin viime vuosituhannen puolelta, sanoo Riippa ja jatkaa, että iän myötä taiteen työtahti on hidastunut. Mukaan mahtuu myös pari tyhjää vuotta, mutta nyt taas kerä aukesi, ja näyttelyn tiedotustilaisuudestakin graafikko haluaisi jo pois, sillä kotona työtilan pöydällä polttelee uusin teos.

Riippa vitsailee, että nyt hänen työnsä näyttävät ihan oikeilta tauluilta eikä miltään grafiikanlehdiltä. Taidegrafiikka on nosteltu sermeille ilman lasia ja persoonallisissa kehyksissä. Yhtään valkoista paspista ei ole mukana. Hän halusi näyttelyyn kodikasta tunnelmaa. Minkä tahansa teoksista voi ripustaa suoraan olohuoneen seinälle.

Lopputulos on täsmälleen sitä, mitä Riippa ajoi ratkaisuillaan takaa – ei steriiliä näyttelytunnelmaa vaan elävää kuvataidetta. Matkaavatko tällaiset teokset myös maailmalle? Esa Riippa vastaa, että galleristilla on aina oma näkemyksensä kehyksistä, mutta nyt tulevan näyttelyn yleisilmeestä neuvotellaan. Riipan teoksia on esillä pääkaupungissa ensi vuoden helmikuussa.

Riku Riippa tekee veistoksia monista eri materiaaleista. Eeva Valtokari

Riku Riipan veistokset ovat persoonallisia, ihmisfiguurit ovat kovin eläväisen tuntuisia. Riippa sanoo, että veistoksista löytyy viitteitä taidehistoriasta, mutta hän ei lähde avaamaan, mitä ne kussakin teoksessa ovat. Katsoja löytää, jos on löytääkseen, sillä tietoisesti Riippa ei taidehistoriasta vinkkejä etsi. Pohjoismaisen kuvataidekoulun sekä kuvataideakatemian käyneelle kuvanveistäjälle viittaukset tulevat itsestään.

Vaikka kuvanveistoa tehdään muoto edellä, niin Riippa painottaa, että pinta tuo muodonkin lopullisesti esille. Jo työtä aloittaessaan Riipalla on mielessään tietynlainen lopputulos aina pintaa myöten. Kain Tapperin oppipoikanakin ollut Riippa kertoo, että myös Tapper käytti erilaisia materiaaleja.

– Kipsi, keramiikka, puu ja pronssi. Käytän aina eri materiaaleja, en osaa keskittyä vain yhteen, luettelee Riippa. Vain kivi puuttuu.

– Kivi vaatisi jo omat fasiliteetit.

Riku Riipan kevät on ollut työntäyteinen, sillä hänen töitään on esillä myös viikko sitten avatussa Finlayson Art Area - näyttelyssä Tampereella.

Riku Riippa palasi takaisin Kälviälle vuonna 2003 ja Kaija Kontulainen vuotta myöhemmin. Esa Riippa on asunut Peltokorvessa vuodesta 1974 ja myöhäisin paluumuuttaja Jaakko Pernu muutti synnyinkotiinsa kolme vuotta sitten.

Kookkaista teoksistaan tunnettu Jaakko Pernu löysi kokoelmistaan myös näyttelytilaan sopivia veistoksia. Eeva Valtokari

Jaakko Pernu on viimeiset vuodet tehnyt pajusta ja muista luonnonmateriaaleista suuria ympäristötaideteoksista, paljon myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Näyttelyyn löytyi kuitenkin tilaan mahtuvia töitä kuten tuore Lohtolainen kummeli. Toivottavasti Pernun näkemys persoonallisesta merimerkistä löytäisi tiensä Kokkolan kaupungin kokoelmiin julkista tilaa piristämään. Naapuripitäjä Lohtaja on päässyt Jaakko Pernun osastolla muutenkin esille.

– Tuo palapeli on koottu Ohtakarista kerätystä ajopuusta, hän huomauttaa.

Pernu on kysytty taiteilija ulkomailla. Näyttelyssä on esillä muutama kookas valokuvavedos hänen töistään Oulussa ja Taiwanissa.

– Minulla on ollut Taiwaniin iso projekti, jota pitäisi jatkaa syksyllä. Sieltä tuli juuri kutsu, jossa muistutettiin, että mikäli sinne lennän, joudun maassa kahden viikon karanteeniin.

Silimälystiä -näyttely avautuu sunnuntaina 12.7. klo 12 Kälviän Kirkonkylän koululla. Avoinna ke-pe klo 13-19 ja la-su klo 12-18.