Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Mies ja marjanpoimija

Mansikkamaa. Ohjaus Wiktor Ericsson, 2017 Yle Teema su 12.7. klo 21.45/Areena

Räkänokastakin mies tulee, vaan ei marjanpoimijasta. No ei sananlasku mitään sellaista sano. Mutta marjanpoimijoita on perinteessämme vähätelty. Ja tässä on tulos: marjamme mädäntyvät metsiin!

Suomessa suurin osa marjatilojen poimijoista on ukrainalaisia. He ovat kaksi kertaa suomalaisia tehokkaampia (Yle 6.7.) Ruotsalaiselokuvassa Mansikkamaa (Jordgubbslandet) ukrainalaisten ja liettulaisten rinnalla marjoja keräävät puolalaiset. Wojtekin (Stanislaw Cywka) perhe tulee Katowicesta. Pakko ajaa lisäansioon Götanmaalle. Isä Jan (Przemyslaw Sadowski) on ylennyksen sijasta saanut potkut. Ylpeys estää muuttamasta vaimon äidin luo. Agnieszka (Julia Kijowska) on katkera, mutta rakkautta vanhempien väliltä ei puutu. ”Minä valitsin sinut.” Lämpöä pakkotyöhön tuo myös äidin toivo pojan paremmasta tulevaisuudesta.

Isä opettaa Wojtekille tärkeät sanat ”Hej” ja ”Tack”. Niitä toistellen pärjää, isä sanoo. Enemmän tarvitaan, jotta marjatilallisen tytär Annelie (Nelly Axelsson) huomaa pojan. Tytön isän mielestä ”polakkeihin” ei pidä luottaa. Sauhuttelijoita ovat, ja joukossa aina muutama mätämuna, isä väittää. Wojtekin ja Annelien tutustuminen edellyttää molemmilta rohkeata sukellusta – niin konkreettisesti kuin vertauskuvallisesti – johonkin uuteen, ennakkoluulojen tuolle puolen.

Puolet elämästään näytellyt 16-vuotias Stanislaw ”Staszek” Cywka on erinomainen Wojtek. Nuorukainen on tyhjä taulu, jonka ilmeettömyyden takaa ajatuksia voi vain arvailla. Toisaalta Wojtek on täynnä mahdollisuuksia. Hän on toukka muuttumassa perhoseksi – kuten elokuva ei niin hienovaraisesti, mutta sympaattisesti vertaa.

Kuvaaja Nadim Carlsen (Mitä meistä puhutaan, Raja) tavoittaa hehkeän kesätunnelman, missä lemmenparin on hyvä kohdata ja pitää kädestä. Pienet kerronnalliset horjahtelut ja helpot ratkaisut verottavat elokuvalta yhden tähden. Mutta Mansikkamaalle kannattaa ehdottomasti tehdä makumatka.