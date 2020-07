Pyöräilyä pienten puolesta – Pohjanmaan Rynkeby-ryhmä saapuu Kokkolaan lauantaina iltapäivällä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sateen sattuessa ajetaan sateessa, todetaan perinteisessä pyöräilijöiden sanonnassa. Vaihtelevassa säässä on edennyt 26 keltapukuisen pyöräilijän Tour de Pohjanmaa Vöyriltä Närpiön ja Lapuan kautta kohti Kokkolaa. Kyseessä on Team Rynkebyn hyväntekeväisyyspyöräily, joka tänä vuonna ajetaan omalla alueella koronaepidemian vuoksi. Nyt tapahtuma kutistui neljään päivään, mutta toisaalta näkyvyyttä on paikallisesti enemmän.

– Itse olen ensimmäistä kertaa mukana ja vaikka eilen vähän kastuttiinkin, se ei kyllä ole haitannut, toteaa Hans Storbacka Pedersörestä.

– Perjantain aikana on ollut poutaisempaa ja hyvää myötätuulta, joten pyöräily on ollut helppoa ja vauhti sopivaa.

Jos kaikki olisi mennyt normaalin suunnitelman mukaan, myös Pohjanmaan Rynkeby-ryhmä olisi juuri nyt lähestymässä kaikkien muiden Pohjoismaiden pyöräilijöiden tapaan Pariisia ajettuaan yli 1 200 kilometriä Saksan ja Ranskan halki. Mutta nyt on pitänyt tyytyä omiin maisemiin pikaisen b-suunnitelman mukaan. Rynkebyn hyväntekeväisyysajoon haetaan mukaan jo vuotta aikaisemmin ja jos tulee hyväksytyksi, alkaa pitkä ja säännöllinen harjoittelu ennen varsinaista kahden viikon tapahtumaa.

– Vaikka varsinainen ajo Pariisiin peruttiin, olemme jaksaneet harjoitella ja itselläkin on 3 500 harjoituskilometriä jo takana tältä kesältä. Tärkein asia tässä on silti tuo hyväntekeväisyys lasten puolesta ja olen iloinen, että päätimme ajaa Pohjanmaalla, sanoo Hans Storbacka.

– Lauantaina saavumme Kokkolan torille kello 16.30, tapaamme ihmisiä, yövymme ja jatkamme sitten sunnuntaina Pietarsaareen kello kymmeneksi ja sieltä takaisin Vöyrille. Tavallaan tämä on harjoitteluvuosi ja luultavasti aika moni tähtää jo ensi vuoteen, jos silloin päästäisiin ajamaan Pariisiin asti, hän sanoo.

Team Rynkeby God Morgon on Tanskassa 2002 alkanut säätiö ja hyväntekeväisyysajo, jossa on Suomesta mukana kahdeksan alueellista ryhmää ja pitkälti yli 200 kilpapyöräilijää. Pyöräilyn avulla on Suomessakin kerätty lasten syöpäsäätiö Aamulle ja Sylva ry:lle tukea jo useamman vuoden ajan, yhteensä yli 3 miljoonaa euroa.