Ylivieskan, Alavieskan ja Nivalan alueella on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana useita murtoja. Ylivieskassa murtoja on tehty ainakin kenkäkauppaan ja kodinkoneliikkeeseen. Myös Alavieskassa on murtauduttu kodinkoneliikkeeseen. 16. kesäkuuta ja 10. heinäkuuta välisenä aikana murtoja on alueella tapahtunut seitsemän, kertoo tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen Oulun poliisilaitokselta.

Murtojen takana on Piispasen mukaan sama tekijä. Tekijä on murtautunut myös yksittäisille rakennustyömaille ja joihinkin henkilöautoihin.

– Meillä on tekijä otettuna kiinni, Piispanen kertoo.

Ylivieskan ja Alavieskan murtojen lisäksi myös Nivalassa on tapahtunut murto. Vielä on Piispasen mukaan epäselvää, onko kyseessä sama tekijä. Varmistetuissa murroissa tekijä on onnistunut varastamaan muun muassa työmaakaluja ja rahaa liikkeiden pohjakassasta.

Viimeinen tiedossa oleva murto on tapahtunut perjantaina 10. heinäkuuta Ylivieskan Kenkäkauppaan, josta tekijä oli varastanut rahaa. Lisäksi tekijä oli sotkenut liiketiloja.