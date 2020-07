Lukijan mielipide: Pelastetaan upporikkaat sijoittajat

EU-elpymisrahasto ei ole pikkujuttu, se koskettaa sinua ja minua. Suomi valtiona saattaa olla takaamassa jopa 13 miljardin osuudella lainaa, jota, hämmästyttävää kyllä, pyytää "markkinoilta" rikas eurooppalainen yhteisö, valtioiden yhteenliittymä. Entä mitä tämän elpymisrahaston taustalta löytyy?

Meille tarjotaan ajatusta, jossa "veljeä ei jätetä", eli annetaan apua eniten (koronasta) kärsineille, tärkein kohdemaa on Italia. Kaikki saavat jotain, ilmoitetaan heti perään. Hyvässä lykyssä tämä tarkoittaa, että me saamme kolmasosan siitä, mitä joudumme sijoittamaan. Saksa ja Ranska toimivat päällepäsmäreinä ja näyttäytyvät mieluusti hyväntahtoisina pelastajina. Molempien maiden suurilla pankeilla on miljardien sijoitukset Italian horjuvassa pankkimaailmassa.

Jos heittäydymme kyynisiksi, niin voimme hyvinkin ajatella, että koko jutun juoni on se, että pelastetaan upporikkaat sijoittajat. Hyvämuistiset voivat palauttaa mieleensä Kreikan ja sen kuinka lähes koko se yhteisesti kerätty "pelastuspaketti", miljardit eurot valuivat Saksan pankkiirien taskuihin. Ei oikein huvittaisi enää antaa killinkiäkään siihen suuntaan.