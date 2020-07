Onko tässä Suomen kovakuntoisin valmentaja? Uudestakaarlepyystä lähtöisin oleva suunnistusvalmentaja Fredric Portin on alittanut Kalevan kisojen tulosrajan 10 000 ja 5 000 metrillä.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

PEDERSÖRE

Suomen suunnistusmaajoukkueen päävalmentaja Fredric Portin näytti muille mallia ja vei voiton IK Falkenin kansallisissa kisoissa, vaikka vastassa oli varsin kovatasoinen kaarti.

Kisat käytiin Pedersören Sundbyssä. Portin tietää miten Sundbyn maastossa pärjää, sillä hänen lapsuudenkotinsa (Uudessakaarlepyyssä) sijaitsee vain noin 10 kilometrin päässä Sundbystä. Lisäksi hän kuuluu naapurikylän metsästysseuraan.

– Suunnan kanssa tarkasti suoraan ja rytinällä läpi, kuuluu valmentajan neuvo.

Portin voi hyvinkin olla Suomen kovakuntoisin valmentaja.

Kolme viikkoa sitten hän juoksi Kokkolassa 10 000 metriä aikaan 31.46,45 alittaen Kalevan kisojen tulosrajan.

Keskiviikkona hän alitti samalla radalla tulosrajan myös 5 000 metrillä, ajalla 14.56,90.

– Kalevan kisoissa juoksen kymppitonnin, mutta viisitonnia saa jäädä väliin. Yksi kisa riittää, hän lupaa.

Nykyisin Vaasassa asuvalla Portinilla on ollut aikaa keskittyä oman kuntonsa hoitamiseen, sillä hän on ollut korona-aikana Suunnistusliitosta osittain lomautettuna, kun maajoukkuetoiminta on ollut tauolla.

– Sileän juoksussa olen ehkä paremmassa kunnossa kuin aktiiviaikoina. Suunnistajana en ole kuitenkaan samaa tasoa, hän arvioi.

Ikänsä puolesta 31-vuotias Portin voisi palata huipulle, mutta valmentaminen kiinnostaa enemmän.

Koronatauko on pian ohi, kun maajoukkue palaa tauolta elokuun alussa.

Miesten sarjassa toiseksi sijoittui Uudenkaarlepyyn Minkenin Filip Brunell, joka on Portinin lapsuudenkaveri. He ovat saman kadun poikia. Kolmanneksi sijoittui Turun Metsänkävijöiden Samu Heiska.

Naisten sarjan voitto meni seinäjokelaiselle Sari Anttoselle, joka on lopettelemassa maajoukkueuraansa. Hän on saavuttanut urallaan useita MM- ja EM-mitaleja.

Naisten sarjassa toiseksi sijoittui Fredric Portinin vaimo Laura ja kolmanneksi suunnisti IF Femmanin Julia Järveläinen.