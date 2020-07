Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Urheiluautoilijoiden kevään ja kesän jatkunut työ Kokkola-rallin eteen huipentuu lauantaina, kun ralli kerää kaikkiaan 137 autokuntaa Kokkolan ympäristön rallipoluille.

– Suurin työ alkaa olla tehty, enää tarvitaan hienosäätöä järjestelykoneistolta, sanoo rallin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Anssi Räikkönen.

Ralliin kuuluu seitsemän erikoiskoetta, joilla on mittaa yhteensä 64 kilometriä. Erillisiä erikoiskokeita on neljä, joista kolme ajetaan toistamiseen huoltotauon jälkeen. Lähtö ja maali on torilla.

– Reitti on monipuolinen ja vaihteleva. Erikoiskokeilla on hyväkuntoista ja kovavauhtista tietä sekä pienempiä yksityisteitä ja metsäautoteitä, ratamestari Jarmo Pöntiskoski kertoo.

Ensimmäinen erikoiskoe starttaa Lahnakoskelta, sieltä siirrytään Kälviälle, Ullavaan ja Lohtajalle. Ullavan suunnalla ajettava erikoiskoe ajetaan kerran. Pisin erikoiskoe on vajaat 15 kilometriä ja lyhin noin kolme kilometriä.

Yleiskilpailun ennakkosuosikkina starttaa rallin MM-sarjassa tällä hetkellä kahdeksantena oleva Toyota Gazoo Racing -tallin japanilaiskuski Takamoto Katsuta.

Ralliautoilua tunteville tuttu nimi on myös 2000-luvun alkupuolella MM-sarjaa kiertänyt Toni Gardemeister. Hän ajaa päivän erikoiskokeita VIP-kuskina WRC-luokan Skoda Octavialla, jolla Gardemeister kilpaili myös MM-sarjassa.

Kaikkiaan kuljettajia on ilmoittautunut siis 137.

– Luokkia on paljon. Meillä on tasanopeus- ja historiikkiluokat ja sen lisäksi lisäluokat, kilpailun johtaja Jyrki Lampela kertoo.

Yleisö pääsee seuraamaan rallia myös erikoiskokeille. Järjestäjät toivovat, että katsojat noudattavat niin koronaan liittyviä ohjeita kuin myös toimitsijoiden ohjeita teiden varsilla.

– Erikoiskokeilla on tilaa noudattaa turvavälejä ja muita ohjeita. Toivomme, että yleisö tulee hyvissä ajoin erikoiskokeille ja käyttäytyy fiksusti. Pidetään myös siitä huoli, että maastoon ei jätetä roskia, Räikkönen sanoo.

Rallin järjestelyissä on mukana yli 200 toimitsijaa, joista yli 70 on pisimmällä erikoiskokeella.

– Erikoiskokeet ajetaan viranomaisten päätöksillä suljetuilla osuuksilla, joten teille ei voi kisan jälkeen lähteä kokeilemaan, miten oma auto kulkee, Lampela muistuttaa.