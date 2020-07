Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Johtaminen on erittäin vaativa laji – onko Kokkolassa johtamisongelma?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yli 2 000 ihmisen työyhteisön organisaatiokaavion huipulla olemisen yksi varma luontaisetu on arvostelu. Yksikään johtaja ei voi sellaiselta välttyä. Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila ei muodosta poikkeusta.

Viereisessä jutussa olevat arviot Mattilan johtamistyylistä ovat hänen kannaltaan äärimmäisen epäedullisia. Mieleen väistämättä tulee Kokkolaa väkiluvultaan reippaat 13 kertaa suuremman Helsingin pormestari Jan Vapaavuoreen kohdistunut arvostelu, josta Helsingin Sanomat julkaisi laajan jutun kesäkuussa.

Niin Mattilaa kuin Vapaavuorta moititaan aivan liian pieniin asioihin puuttumisesta, huutamisen ryydittämästä palautteesta ja Mattilan tapauksessa suoranaisesta uhkailusta työpaikan menettämisellä.

Kritiikki on äärimmäisen vakavaa. Sitä ei liudenna se, että arvostelijat esiintyvät Keskipohjanmaan jutussa nimettöminä. Toistensa haastatteluista tietämättömien entisten ja nykyisten työntekijöiden ja poliittisten päättäjien yksinuottisen samanlaiset näkemykset Mattilan johtamisesta eivät voi olla sattumaa.

Jotakin johtamisessa täytyy olla pielessä. Nimettömänä arvostelun esittäminen kielii sekin jostain. Mahdollisesti juuri siitä pelon ilmapiiristä, josta haastatellut puhuvat.

On aivan ennenaikaista spekuloida kaupunginjohtajan erottamisella. Tilapäisen valiokunnan perustaminen tätä asiaa pohtimaan on pitkissä kantimissa. Niin oli myös Kalajoella, jossa prosessi kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria vastaan lysähti kasaan.

Johtaminen on tavattoman vaativa laji. Jokaisen alaisen miellyttäminen on sula mahdottomuus eikä siihen pidä edes pyrkiä. Vaatia pitää, mutta se on pystyttävä tekemään ns. ihmisittäin ilman kiukuttelua ja uhkailua. Usein asiat etenevät julkisella sektorilla tahmeasti, mikä joskus varmasti aivan syystä sapettaa selvän vision asioiden mielestään oikeasta tolasta omaavaa johtajaa.

Juuri näissä tilanteissa johtajuutta punnitaan. Jos johtajan silmissä isot asiat sekoittuvat pieniin tai pahimmillaan kaikki asiat ovat isoja, tullaan vaikkapa Kokkolan ”kalustohalligaten” kaltaisiin tilanteisiin. Kaupunginjohtaja ottaa itse yhteyttä paikalliseen mediaan ja antaa aivan merkillisiä lausuntoja, joista osa hipoo ns. muunneltua totuutta.

On ymmärrettävää, että sosiaalisen median usein kohtuutonkin kritiikki vaikkapa yksittäistä rakennusta kohtaan tympäisee, mutta eikö kaupunginjohtajan pitäisi katsella kaupunkiaan sittenkin hieman laajemmista silmänaloista?

Viime kädessä kokkolalaisten poliitikkojen asia on pohtia ja päättääkin, onko Kokkolan kaupungilla johtamisongelma. Ennen kaikkea kaupunginjohtaja Stina Mattila joutuu miettimään toimintaansa ja sen korjaamista – mikäli hän korjattavaa näkee.

Saattaa kuulostaa kovin tylsältä, mutta ainoa tapa koettaa parantaa asioita on puhua niistä avoimesti. Juuri sen takia Keskipohjanmaa Mattilan johtamista koskevan jutun julkaisi.

Stina Mattilan kommentit rankkaan arvosteluun eivät viittaa, etteikö hän olisi keskusteluihin valmis. Valmis myös muuttamaan omaa johtamistapaansa. Kaikesta päätellen siihen on ilmeinen tarve.