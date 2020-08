Ei enää väliaikajonotusta – Näin korona muuttaa konserttikäytäntöjä Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin konserteissa: syksyn ohjelmassa useita kantaesityksiä

Syksyn aikana neljä konserttia lähetetään myös livestriiminä. Niistä ensimmäinen on 5.9. järjestettävä syyskauden avajaiskonsertti, jolla juhlistetaan Kokkolan 400-vuotista historiaa. Sen johtaa kokkolalaissyntyinen kapellimestari Janne Nisonen, ja sekä solistien että säveltäjien joukossa on Kokkolasta kotoisin olevia taiteilijoita.

Bromanin piti soittaa ja liidata Tchaikovsky with a twist -konsertti syyskuun lopulla, mutta tilanne on nyt epäselvä. Kamariorkesterin ohjelmistokoordinoija ja 1. soolosellisti Lauri Pulakan mukaan konsertti järjestetään joka tapauksessa, mutta jos Broman ei pääse paikalle, yksi teos vaihtuu.

Useita kotimaisia kantaesityksiä

Anni Saari

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kausi käynnistyy lauantaina 5.9. Silloin Snellman-salissa järjestetään konsertti, jolla juhlistetaan 400-vuotiasta Kokkolaa. Konsertin johtaa kokkolalaissyntyinen Janne Nisonen, joka toimii myös Tapiola Sinfoniettan konserttimestarina.

Ohjelmassa on kaupungin oman säveltäjän Erik Fordellin teoksia, Joseph Haydnin Sinfonia nro 47 G sekä Mozartin käyrätorvikonsertto, jonka solistina toimii niin ikään Kokkolasta kotoisin oleva muusikko Jukka Harju.

Kantaesityksenä kuullaan Kokkolan seudulla sukujuuria omaavan Sebastian Hillin jousiorkesteriteos Cinema.

– Hän on Suomen nuorista säveltäjistä kansainvälisesti menestynein, kertoo ohjelmistokoordinoija Lauri Pulakka.

Syksyn seuraava, Malin Bromanin liidaama konsertti soitetaan 25.9. Pietarsaaressa ja seuraavana päivänä Kokkolassa. Sen ohjelmassa on Alfred Schnittken Monologue sooloalttoviululle ja jousiorkesterille, joka Pulakan mukaan edustaa elämän synkempää puolta.

– Schnittke oli sairastunut ja hänet oli jo julistettu kliinisesti kuolleeksi, mutta hän toipui ja jatkoi säveltämistä. Teoksessa voi kuulla kaikuja tästä, tai voihan siinä ajatella vaikka koronavirusta, Pulakka pohtii.

Jos Broman ei pääse Kokkolaan, teos siirretään esitettäväksi myöhempänä ajankohtana.

Schnittken vastapainoksi soitetaan Tšaikovskin kaunis Serenadi. Sen alussa ja osien välissä kuullaan neljän Sibelius-Akatemian sävellyksenopiskelijan lyhyet kappaleet, jotka ovat syntyneet teoksen inspiroimina.

– Se on kantaesitysrypäs. On makuasia, onko siinä neljä vai yksi teosta, Pulakka kuvaa.

Lokakuun ensimmäisenä päivänä Kamariorkesteri esittää Jan Söderblomin johdolla Hans Gálin musiikkia. Solisteina ovat orkesterin vuorotteleva konserttimestari Reijo Tunkkari sekä brittiläinen sellisti Raphael Wallfisch. Konsertti on esimakua samalla miehityksellä tehtävästä levytyksestä.

Beethoven ja sello -kamarimusiikkisarja jatkuu 9. lokakuuta, jolloin konsertoivat Ulla Lampela ja pianisti Sonja Fräki. Beethovenin sellosonaattien lisäksi ohjelmassa on Lampelan Kalevi Aholta tilaaman sellosonaatin kantaesitys.

– Se on todella merkittävä teos. Siinä on pitkä kadenssi, jossa on sellon lisäksi yläsävellaulua, paljastaa Pulakka.

Viime vuosina Kamariorkesteri on lokakuussa soittanut kevyemmän musiikin konsertin. Tänä vuonna se on jazzia saksofonisti Jukka Perkon ja pianisti Joonas Haaviston kanssa. Ohjelmassa on Charlie Parkerin jazz-klassikkoja sekä kokkolalaisen Mikko Pellisen uuden teoksen kantaesitys.

Pyhäinpäivänä Kamariorkesteri on usein soittanut kirkossa, mutta tänä vuonna konsertti on pyhäinpäivän aattona Snellman-salissa. Ohjelmassa on mm. Mozartin Pianokonsertto C, jonka solistina soittaa hollantilainen pianisti Ronald Bräutigam. Lisäksi kuullaan mm. Anders Eliassonia ja J.H.Romanin e-mollisinfonia.

– Pyhäinpäivän tunnelmaan sopii myös erityisesti Samuel Barberin Adagio, tuumii Pulakka.

Konserteista ja niiden mahdollisista muutoksista tiedotetaan Kamariorkesterin nettisivuilla. Sieltä löytyy myös tuore korona-ohjeistus.