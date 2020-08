Tämä kaikki tiedetään Kokkolan kaupungin johtamisongelmista – Keskipohjanmaa kokosi tilanteen eri vaiheet yhteen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaa uutisoi ensimmäisen kerran Kokkolan kaupunginjohtajaan kohdistuvasta kritiikistä 31.7. Keskipohjanmaan uutisoimassa jutussa seitsemän nimettömänä haastateltua kertoi muun muassa pelolla johtamisen ilmapiiristä sekä kaupunginjohtaja Stina Mattilan johtamistapaa kohtaan koetuista ongelmista.

Arvostelijoiden joukossa on sekä kaupungin nykyisiä että entisiä työntekijöitä ja paikallispoliitikkoja. Yksi Keskipohjanmaan haastattelema kaupungin entinen työntekijä kutsuu Mattilan johtamistyyliä "hämmentäväksi". Siihen saattavat kuulua "vaikka huutokohtaukset johtaville viranhaltijoille".

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus sanoo, että asian selvittäminen on vaikeaa, kun julki tullut kritiikki on esitetty nimettömästi. Hän korostaa, että kaupungilla on nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja esimerkiksi työpaikkakiusaamiselle. Isotaluksen mukaan kaikkien ryhmien puheenjohtajat luottavat kaupunginjohtajan työskentelyyn eikä esimerkiksi luottamuspulaa ilmennyt.

Kokkolan kaupunginjohtajan Stina Mattilan arvostelu tuli valtuustoryhmien puheenjohtajistolle puskista.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevin reaktio asiaan on kerännyt myös paljon keskustelua ympärilleen. Aikaisemmat lausunnot mediassa muun muassa "perättömiä syytöksiä esittäneiden henkilöiden vastuuseen saamisesta" ovat saaneet muutamankin ryhmäpuheenjohtajan arvostelemaan sitä, että onko hallituksen puheenjohtaja ja sen mukaan hallitus riittävän ulkopuolisesti katsova organisaatio ylipäätään asiaa selvittelemään. Keskipohjanmaan kysyessä, mistä Herlevi voi olla varma, että kyse on perättömistä syytöksistä eikä mahdollisesti oikeasta faktapohjaisesta ongelmasta, hän toteaa vain olevansa vakuuttunut syytösten perättömyydestä.

Osa on väläytellyt myös mahdollisuutta sille, että tilanteen selkiyttämiseen käytettäisiin ulkopuolista selvittäjää, esimerkiksi työterveyslaitosta.

Maanantaina 10.8. Kokkolan kaupunginhallitus istui syyskauden avaavassa kokouksessa kuuden tunnin ajan ja päätyi jatkamaan kokousta tiistaina. Maanantaina kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä kaupunginjohtajaa kuultiin asiassa ja kaupungin viestinnän kautta kerrottiin hallituksessa yhteisesti pohdittuja askelmerkkejä. Kaupunginhallitus linjasi, että esitettyihin anonyymeihin syytöksiin suhtaudutaan vakavasti

Kaupungin viestinnältä tuli tiedote, jonka mukaan kaupunginhallitus on käsitellyt kaupunginjohtaja Stina Mattilan johtamistavasta esitettyä kritiikkiä ja käynyt keskusteluja tarvittavista jatkotoimista. Kaupunginhallitus on käynyt keskustelun myös kaupunginjohtajan kanssa. Seuraavaksi kaupunginhallitus hakee asiaan näkemyksen henkilöstön edustajien kautta.

