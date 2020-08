Sunnuntaina Turussa päättyneet Kalevan kisat oli tämän poikkeuksellisen kesän yleisurheilukauden kruunu. Toki syyskuun kalenterista löytyy vielä Ruotsi-ottelu, mutta tämän päivän tiedoilla epäilen, ettei Tampereella ruotsalaisurheilijoita nähdä. Korostan, että kyseessä on epäily, mutta vahva sellainen. Odotamme vielä viranomaisten varmistusta.

Koronaviruspandemian vuoksi poikkeusajaksi kääntynyt kevät ja kesä on ollut poikkeuksellisen hyvä kotimaisen yleisurheilun näkövinkkelistä. Tulostaso on ollut parempi kuin vuosikausiin. Huomionarvoista oli ja on myös se, että hyviä tuloksia ovat tehneet myös nuoret, kehityskaarensa alkupuoliskolla olevat urheilijat. Lisäksi hyviä tuloksia on tehty useassa lajiryhmässä. Ei olla pelkän keihäänheiton varassa. Itse asiassa perinnelaji on laahannut totutusta tasosta. Syytä siihen pitäisi varmaan kysellä Tohmajärven suunnasta...

Esimerkiksi naispika-aiturit Annimari Korte & kumppanit, Krista Tervo, Silja Kosonen, Kristiina Mäkelä, Maria Huntington, Aaron Kangas, Topi Raitanen, Samuli Samuelsson, Kristian Pulli kuuluvat urheilijoihin, joiden kesän tulostaso ei kalpene eurooppalaisessa vertailussa.

Hehkutuksen perään on lisättävä, että niitäkin lajeja löytyy, joissa on vielä reilusti parantamisen varaa.

Koronan aikaansaamien matkustusrajoitusten johdosta suomalaisurheilijat joutuivat jättämään perinteiset kevään etelänleirit väliin. Peruskuntokaudesta tuli normaalia pidempi ja kilpailukauteen valmistauduttiin kotimaan oloissa. Tulostason valossa tämä on toiminut monella urheilijalla paremmin kuin ennen. Kevään kokemukset on syytä ottaa talteen ja analysoida huolella, jotta niistä saadaan hyödyt ulosmitattua myös tuleville kausille.

Toki perään on huomautettava – kuten huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäkikin Keskipohjanmaan haastattelussa reilu viikko sitten totesi – että räätälöityjen olosuhteiden piiriin pääsivät vain kansainvälistä tasoa kolkuttelevat huippu-urheilijat. Kirjaimellisesti ovien ulkopuolelle jäi keväällä iso massa kansallisen tason urheilijoita, joiden harjoittelu kärsi koronarajoituksista. Sekin on näkynyt.

Kuten tiedetään (yleis)urheilun kansainvälinen superkesä hävisi kamppailun koronalle. Ei tullut olympialaisia, ei edes EM-kisoja. Samalla urheilijoiden henkiset paineet helpottivat. Voi olla, että tälläkin on ollut merkitystä tulostason kehitykselle. Kyökkipsykologian piiriin menee, mutta vapauttiko arvokisattomuus tällä kertaa urheilijat myös menestymisen pakosta.

Jos kyllä, niin vastaavaa "herkkua" voi valitettavasti olla ensi kesänäkin edessä. Kovin epävarmalta nimittäin näyttää, että olympisia leikkejä vedettäisiin Tokion suunnalla ensi kesänäkään.