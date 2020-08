Kokkola City Run järjestetään riisutusti syyskuun toisella viikolla – "Matkaan lähdetään porrastetusti", kertoo Satu Heinoja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ei juostu ja kävelty Kokkola City Runia keväällä 2020. Mutta ilman tapahtumaa eivät kuntoilijat kuitenkaan jää, sillä KCR toteutetaan hieman kevennettynä perjantaina 11. syyskuuta.

– Onhan järjestely vaatinut pohdiskelua ja lisätyötä. Kokkola City Run järjestetään palveluiltaan osin riisutusti, kertoo Keplin aluejohtaja Petri Harsunen.

Tapahtuma yritetään järjestää aikuisliikunnan asiantuntija Satu Heinojan mukaan turvallisesti ja kaikin puolin onnistuneesti. Lähtö- ja maalipaikka ovat tuttuun tapaan Kokkolan torin tuntumassa.

– Matkaan lähdetään porrastetusti puolimaratoonareista alkaen. Torikadun lähtöpaikalla osallistujat ovat kuusi rinnakkain ja metrin – puolentoista turvavälit huomioidaan. Lähtöön tulee kerralla korkeintaan 200 osallistujaa, Heinoja valaisee.

City Runille on nyt ilmoittautunut 700 ihmistä ja kokonaismääräksi arvellaan tuhatta. Viime vuosina osallistujia on ollut noin 2000.

– Kyllä korona vaikuttaa. Ihmisiä on ollut haastava saada osallistumaan. Meille on tietysti etuna se, että kyse on ulkoilmatapahtumasta. Mutta jos se joudutaan perumaan, siirtyvät suoritetut maksut seuraavalle keväälle. Tähän mennessä on pari–kolmekymmentä siirtänyt osallistumisensa ensi vuodelle, Harsunen tietää.

Kepli ohjeistaa City Runille tulevia normaalien koronaohjeistusten mukaisesti. Käsihygieniasta huolehditaan, turvavälit pidetään, eikä torilla suotta "parveilla". Lähtöön voi tulla aikaisintaan vartti ennen starttia. Myös maaliintulon jälkeen on syytä siirtyä pikimmiten loitommalle alueelta.

Riisuttuun malliin kuuluu mm. se, että juomaa ei tarjoilla avomukeista. Vesipulloja jaetaan reitin juoma-asemilla. Lähdön tapahtuessa vältetään turha tungos ajanoton alkaessa vasta juoksijan ylittäessä lähtölinjan.

City Runin toimistona toimii Kokkolan Tiikereiden toimitila Kulmakadun kulmassa. Lähtönumerot jaetaan osallistujille kyseisestä paikasta tapahtumaa edeltävien päivien aikana. Tapahtumapäivänä ei ilmoittautuminen ole enää mahdollista.

Kokkolan Veikkojen perinteinen Venetsialaismaraton juostaan tänä vuonna vasta syyskuun 20. päivänä. Keplin väen mukaan juoksutapahtumien läheisyys ei mainittavasti haittaa. Kaupan ja kulttuurin yö on ohjelmassa samana iltana Kokkola City Runin kanssa.