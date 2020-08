Juha Savelan kolumni: Askelia eteenpäin

Keskipohjalaisvinkkelistä pesäpallokausi alkaa lähestyä loppuaan. Maakunnan joukkueista korkeimmalla sarjatasolla pelannut Kannuksen Ura pisti jo kauden pakettiin, kun se sunnuntaina pelasi miesten ykköspesiksen viimeisen ottelunsa Alavuden kaukalossa.

Kuten tiedetään kausi oli poikkeuksellinen. Pesäpallossa yleensäkin valmistava kausi on pitkä suhteessa pelikauteen. Tänä kesänä pelikaudesta riipaistiin vielä pari kuukautta pois. Mutta iso voitto oli jo se, että pelaamaan päästiin ja toivottavasti päästään päätyyn asti.

Kannuksen Uralle kausi oli edellistä parempi. Viime kesän päätteeksi Ura putosi ykköspesiksestä, mutta pääsi takaportista takaisin Pöytyän luopumisen seurauksena. Tällä kaudella putoamispelkoa ei ollut, kun kolme joukkuetta jätti kesän pelit väliin.

Nyt sijoitus oli kahdeksas, taakse jäi Simo. Vertaistensa joukossa Ura pärjäsi hyvin ja poimi keskinäisistä peleistä myös suurimman osan pisteistään. Sarjan kärkijoukkueita vastaan taso ei yksinkertaisesti riittänyt.

Uran sisäpelissä toimivimman osaston muodosti kärki. Eetu Isohanni ja Severi Tikkakoski muodostivat kaksikon, johon pystyi luottamaan. Pattijoen laina Konsta Launonen täydensi kärkenä kolmikon silloin kun peleihin emäseurasta pääsi. Erityisesti Isohanni antoi näyttöjä, jotka saattavat tuoda syksyn mittaan tarjouksia superpesisseuroistakin. Tilanteita syntyi, mutta varsinkin sarjan keskivaiheilla kotiutusosastolla oli vaikeampaa. Kauden edetessä Tuomo Raution kotiutukset alkoivat osua kohdilleen, mutta laajempaa tukea joukkueen kippari olisi kaivannut.

Ulkopelissä ei yleisesti ottaen mitään yksittäisiä ongelmakohtia ollut. Ulkopelissä tapahtui kehitystä edelliskaudesta, mutta parantamisen varaa on edelleen. Faktat löytyvät sarjataulukosta: Ura antoi kolmanneksi eniten juoksuja.

Mutta yhteenvetona: Ura meni eteenpäin.

Maakunnan muista joukkueista kaudet ovat vielä kesken mm. suomensarjan lohkofinaaleja pelaavilla Ylivieskan Kuulan naisilla ja poikien superpesiksen välieräpaikasta kamppailevalla Haapajärven Pesä-Kiiloilla.

Pesä-Kiilojen miesten suomensarjajoukkueen kausi päättyi toistamiseen nousukarsintaan. Nuorella joukkueella on potentiaalia, josta kertoo myös menestys poikien superpesiksessä. Kauden päätöspelin yli 700 katsojan yleisömäärä kertoo myös paikkakunnalla kytevästä kiinnostuksesta. Ainespuita paluulle ykköspesikseen on siis olemassa, mutta Pesä-Kiiloilla on edessään samat haasteet kuin muillakin kasvattajaseuroilla. Eli kuinka kauan lupaavat nuoret saadaan pidettyä oman seuran riveissä. Jos kutsu käy isommista ympyröistä, sitä on vaikea vastustaa.