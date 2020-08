Antti Savelan kolumni: Mopopojat jyllää Haapajärven pesäpallossa, mutta missä viipyy laadukas harjoittelukenttä

Haapajärven pesäpallolle mennyt vuosi oli loistelias. Pesä-Kiilat karsi miesten Suomensarjassa noususta. Molemmat pelit lohkovoittaja Vimpeliä vastaan olivat tiukkoja ja antoivat Haapajärven kunniakkaalle pesäpallohistorialle luvan odottaa vieläkin parempaa. Kaksi-kolme vuotta ja nämä kaverit pelaavat ykköspesistä, jos vain porukka pysyy kasassa.

Muistutuksia porukan pysymisestä kasassa on kuultu aiemminkin. Lahjakkailla pelaajilla on vientiä, sitä on tuskailtu vuosikaudet Ronkaalan ja sitä ennen yleisurheilukentän laidalla. Noilla mutkaisilla ja suojelukohteen arvoisilla katsomorakenteilla ihasteltiin silloisten pallosankareiden kuten Mustosen, Saukkosen, Jämsän, Naukkarisen ja Vehkalahden suorituksia.

Haapajärven kesäinen pesismenestys oli muuten aikamoista mopopoikien hurjastelua. Pelinjohtaja Tero Kivelän laskujen mukaan Pesä-Kiilojen "miehistössä" pelasi neljä puhdasveristä mopopoikaa ja heidän lisäkseen nuorena henkilönä poikkeusluvalla ajokortin tenttineet Joona Kinnunen ja Antti Laukkanen. Ilmeisesti perusteluna oli ollut juuri mahdollisuus kulkea peleissä ja harjoituksissa. Eivätkä muutkaan pelimiehet vanhoja olleet. Tosin Vimpeliä vastaan keski-ikä nousi melkoisesti, kun Kai Pätsi puki kahdeksi peliksi jokeripaidan ylleen.

Varsinkin Ylistaron raavaissa kolmikymppisissä miehissä Haapajärven porukka herätti ihmetystä; siis hävittiinkö me todella noille. Vimpelikin joutui laittamaan tuleen raakasti superpesiskokemusta hankkineet lukkari Janne Heimosen ja Tuomo Lönnmarkin, jonka jalka muuten kulki edelleen sukkelaan. Lyöntiä ei kukaan etukäteen epäillyt.

Vimpeli-ottelua Suomen kauneimmalla kentällä todisti 750 katsojaa eli kiinnostusta pesäpalloon Haapajärvellä on valtavasti. Yleisö ja ykkösporukka eivät ole kuitenkin Haapajärven pesäpallon suurin ylpeyden aihe. Tänäkin vuonna 7000 asukkaan paikkakunta sai jalkeille 19 joukkuetta. Se kertoo siitä, että Haapajärvellä hyvä harrastus liikuttaa valtavasti nuoria ja vanhempia. Turnauksia järjestettäessä kauppojen kassat kilisevät lähinnä vieraspelaajaporukoiden lompakkojen ansiosta.

Tästä tuleekin mieleen harrastuksen suurin huolen aihe. Tilojen puute. Haapajärvellä on vain yksi toimiva hiekkatekonurmi, kun esimerkiksi Pattijoella on neljä hiekkanurmea vieri vieressä. Nyt päättäjien tulisi ryhdistäytyä ja rakentaa kunnon harjoittelukenttä esimerkiksi Oksavalle, jossa on jo katsomo ja hyvät puitteet. Koivuhakaan tehtiin kumirouhekenttä, mutta sinne ei saa vuoroja, koska Haapajärvellä pelataan ahkerasti myös jalkapalloa.