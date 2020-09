Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ministerien sote-näkemys yllätti Kokkolassa – Tuleeko siitä todella totta, että Kruunupyy voi kuulua Soiteen rajan yli?

Sote-asioissa sattuu ja tapahtuu. Tiistaina kuulivat kruunupyyläiset iloisen uutisen, kun kaksi ministeriä viesti, että Kruunupyy voikin jatkaa osana Soitea eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymää. Tämä onnistuisi siitä huolimatta, että Kruunupyy pysyisi Pohjanmaan maakunnassa eikä Keski-Pohjanmaalla.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.) arvioi tiistaina Kokkolassa, että Kruunupyyn pysyminen Soitessa on asia, joka voidaan hoitaa yhteistyösopimuksella. Blomqvistin mukaan lainsäädäntöön tehdään muutoksia, jos niitä tarvitaan. Tällä hetkellä hallituksen lausunnolla olevassa esityksessä todetaan täysin selkeästi, että sote-palvelut järjestetään sen maakunnan alueella, jossa kunta on.

Samassa tilaisuudessa vieraillut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmaisi asian hiukan kimurantimmin kuin kollegansa. Hänen mukaansa seuraavaksi odotetaan vastauksia lausuntokierroksella olevaan hallituksen pohjaehdotukseen ja sitten hallitus jättää varsinaisen lakiesityksensä sote-laeista. Tämä käsittelyjärjestys lienee selvää kaikille. Joka tapauksessa Kiuru ei ainakaan Kokkolan tilaisuudessa suoraan torpannut kollegansa näkemystä.

Lain säätäminen ei ole ihan yksinkertaista. Vastuuministeri Kiurulta on tivattu vastauksia muuallakin Suomessa. Kysymys on kuntien ja kuntayhtymien kannalta isoista asioista. Varsin suoraviivaisesti on arvioitu, että sote- ja maakuntaraja ovat yksi ja sama asia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kruunupyyläiset ovat taistelleet terveyspalvelujensa puolesta. Enemmistölle ei ole ajatus maakunnan vaihdosta kelvannut, mutta Soiten palvelut kyllä. Suomenkielisiä kruunupyyläisiä ei tökkisi maakunnankaan vaihto.

Mikäli ministerien tuoma uutinen realisoituu, pysyvät kruunupyyläiset hyvin läheisessä yhteydessä Soiten ja Keski-Pohjanmaan kanssa.

Kruunupyyn vt. kunnanjohtaja Ulf Stenman oli tiistaina Kokkolassa kuuntelemassa Soiten vieraana olleita ministereitä. Myös Stenman yllättyi iloisesti, joskin pitää tärkeänä, että maakuntarajan ylitys kirjataan lakiin. Siinä vaiheessa itse kunkin on helpompi uskoa tähän järkiratkaisuun.