Lukijan mielipide: Omenat ja kasvikset ruokintapaikoille

Kotipuutarhoista, marketeista, kyläkaupoista ym. jää vuosittain suuri määrä erinomaista ravintoa riistaeläimille. Tätä ravintoa ei kannata kompostoida, vaikka sekin on parempi kuin mättää sekajätteisiin. Jopa viljatuotteet kelpaavat, kunhan ei tarjota pilaantunutta, saati homeista (leipää, pullaa yms). Olen ruokkinut kaikkia eläimiä koko pitkän ikäni. Myös rakentamalla pönttöjä – jopa pörriäisille.

Kokkolan metsiköihin olen perustanut metsäkauriille (toistaiseksi) neljä ruokintapaikkaa, jossa ruokailevat myös hirvet ja valkohäntäkauriit. Ruokintapisteet sijaitsevat rauhallisessa kuusikossa kaukana asutuksesta ja valtateistä. Yksi paikka sijaitsee Harriniemessä. Kaikissa paikoissa on myös ns. nuolukivi, suoloja sisältävä energiapakkaus. Tiedän, että monet koiraihmiset ovat sen havainneet, kuusikko vanhan junaradan lähellä. Olen kerännyt omenia pihajätteiden vastaanottopisteestä yli 10 vuoden ajan ja vienyt ne ruokintapaikoille.

Kerroin pari viikkoa sitten lähikaupassa vieväni keräyslaatikon tai peräkärryni Hopeakivenlahden pihajätteiden laanille; kylttiin teksti: "Omenat ja vihannekset tähän, kiitos. (Viedään kauriiden ruokintapaikoille)". Käydessäni paikalla, niin sielläpä oli vaihtolava omenia varten. Hyvä. Kiitos kaupungille. Näin nopea on "puskaradio".

Metsäkauriiden määrä on lisääntynyt merkittävästi 10 vuoden kuluessa. Kauris on kaunis ja vasana söpö, mutta silti riistaeläin. Hyvin harvoin metsäkauris aiheuttaa kolarin. Eläin on arka, mutta oppii nopeasti tuntemaan ruokkijansa. Aina jää ihmisestä "hajujälki". Tutustumista edesauttaa, kun osaa äännellä "hirvieläinten" kielellä. Olen pelkän ääntelyn avulla kutsunut kymmeniä hirvieläimiä luokseni, jopa hirvimetsällä. Metsästystilanteessa en tarvitse koiraa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Muuten, valkohäntäpeuraa ei ole ollut olemassa enää yli kymmeneen vuoteen. Eläin on nimeltään valkohäntäkauris.

Reijo Kivelä,

Kokkola