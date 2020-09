Koronan myötä suomalaiset löysivät luontoon ja se satoi myös golfseurojen laariin – Erityisesti Kokkolan Golfin jäsenmäärä kasvoi reippaasti



Janne Vähäkangas iloitsee siitä, että erityisesti nuori väki on löytänyt golfin pariin.

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenmäärä on kasvanut selvästi tänä vuonna. Uusia jäseniä seuroihin on tullut lähes 8000 ja kasvua on tapahtunut noin kuusi prosenttia.