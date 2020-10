Jyrki Rantala kirjoittaa puheenvuorossaan laulujen lunnaista: Moni yritys miettii muuttuvassa ympäristössä toimintatapojaan ja rakenteitaan

Hiljattain edesmennyt Vexi Salmi kynäili Irwin Goodmanin suuhun vielä meidänkin päiväämme sopivasti:”Ja kun on verorahat kaikki juotu, kansa kyllä pikku vipin järjestää, vain päätös niin on lisävero luotu, sillä lailla kassahuolet selviää. Haistakaa p…a koko valtiovalta, kun ette osaa muuta kuin verottaa”. Ilman veroja ja velkoja harvoin selviää, mutta kohtuus kaikessa.

Valtion verotulot ovat kasvaneet vuosittain koko 2010-luvun ajan. Tänä vuonna tahti valitettavasti näyttää muuttuvan. Elokuun loppuun mennessä valtio oli saanut vajaat kaksi miljardia euroa vähemmän verotuottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lähes puolet tähänastisesta pudotuksesta selittyy yhteisöverojen vähenemisellä. Sitä puolestaan selittävät pitkälti koronaepidemian talousvaikutukset. Verotulojen kasvu pitkässä soitossa ei voi perustua verojen kiristykseen vaan taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymiseen ja yrittäjyyden edellytysten paranemiseen. Suomessa on noin 300 000 yritystä, jotka kantavat tätä maata veroja maksaen ja yli 1,5 miljoonaa ihmistä työllistäen. Kasvun luonne myös muuttuu yrityksissä. Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin; vuosina 2001-2017 alle 500 työntekijän yrityksiin syntyi 145 000 uutta työpaikkaa, kun samana ajanjaksoja yli 500 työntekijän yrityksistä väheni 40 000 työpaikkaa.

Koronapandemia haastaa valtiontaloutta. Keskuspankit työntävät rahaa markkinoille valtavia summia ja valtiot ottavat sumeilematta lainaa. Valtion velanotto välttämättömiin elvytystoimiin on paikallaan, mutta milloin valtiolla on liikaa velkaa? Ainakaan pitkäaikaiseen syömävelkaan eli velkaan, jolla ei luoda mitään uutta ja joka ei kuro kestävyysvajekuilua kapeammaksi, en usko. En liioin usko, että korot ovat ikuisesti nollassa tai jopa negatiivisina niin, että valtion koronmaksusta ei tarvitsisi olla huolissaan. Suomalaiset ovat tunnollisia velanmaksajia. Siinäkin suhteessa tuntuu vähintäänkin kummalliselta – jopa surulliselta – että parlamenttiamme myöten ihmetellään ääneen, tarvitseeko valtion ylipäätään maksaa velkojansa. Aiemmin velkaviulua soitettiin, kun oli pakko, nyt velkakeskeisyydestä tulee kapellimestari ja velan hinta ja saatavuus ohjaavat sitä, miten julkinen talous rakennetaan ja miten se kestää. Velanotto niin valtion kuin paikallistasolla on järkevää silloin, kun tasoitellaan pahimpia suhdannekuoppia tai rakennetaan uutta - on se sitten kansantaloudessa tutkimusta ja kestävää kehitystä tai paikallistasolla pito- ja vetovoimaa kasvattava monitoimiareena.

Pidän osuvista laulun sanoituksista ja kiteytyksistä. Kiteytyksissä on kuitenkin aina vaara päätyä yleistyksiin ja yksinkertaistuksiin, koska samalla tapaa kuin kauneus on katsojan silmissä, totuus on kuulijan korvissa. Yksi tällainen tiivistys tuli alkukesästä tutulta ministeriltämme: ”Valtio takaa, pankit jakaa”. Moni yrittäjä otti lausahduksen lupauksena ja joutuikin sitten pankin tai takaajan tiskillä pettymään. Sinänsä kiristyvästä sääntelystä huolimatta pankkien ja valtion omistaman erityisrahoittaja Finnveran riskinottovalmius on ollut kohtuullinen esimerkiksi pk-takausten kevennetyllä luottopolitiikalla. Vaikka esimerkiksi Finnveran takauslimiittiä on miljardeja euroja jäljellä ja takausten hylkäysprosentti on ollut vain 16% ja alle normaaliajan tason, EK:n ja yrittäjien tutkimuksen mukaan 30-40% lainahakemuksista on tullut hylätyksi. Tosiasia kuitenkin pankin ja takaajan silmin on, että jos yritys ei ollut luottokelpoinen eilen, ei korona-aika todennäköisesti ole tehnyt siitä luottokelpoisemmaksi täksikään päiväksi. Tärkeä kysymys on se, onko lainanotto yritykselle edes oikea tapa korona-ajan vaikeuksista yli pääsemiseksi. Yrittäjät kyllä ymmärtävät, että lainalla on eräpäivänsä, ja että liian raju velkaantuminen rajoittaa tulevaisuuden investointimahdollisuuksia. Tämän vuoksi suosisin itse suoraa, valtion vastikkeetonta tukea korona-ajan syömävelan sijaan.

Velkaa on myös korjausvelka. Moni yritys miettii muuttuvassa ympäristössä toimintatapojaan ja rakenteitaan. Niin me myös pankissa. Pankkimme konttoriverkosto ja palvelut on rakennettu oman aikansa tarpeisiin. Digitalisaatio ja automaation kehittyminen kiihtyvällä vauhdilla viimeisten vuosien aikana ovat muuttaneet asiakaskäyttäytymistä rajulla rytmillä, ja korona-aika on entisestään nopeuttanut muutosta. 90 prosenttia asiakkaistamme ei käy enää pankissa edes vuosittain ja maakuntakonttoreissa kassapalveluiden säännöllisiä käyttäjiä on vain parisenkymmentä. Muutoksista huolimatta perustehtävämme ei muutu. Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Muutosten jälkeenkin palvelemme asiakkaitamme kolmessa täyden palvelun konttorissa ja lisäksi neljässä kohtaamispaikassa asiantuntijapalveluin. Vertailuna voi todeta, että samassa kilpailukentässä elävillä rakkailla kirittäjillämme käteispalveluiden tarjoama on kovin erilainen: Nordealla palvelua koko Suomessa saa 12 konttorissa, Danskessa neljässä.

Georg Malmstenin ja Tatu Pekkarisen Nikkelimarkan sanoin voi päättää tämän hiukan balladisävyisen tekstini: Ainahan on maksettava eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu.