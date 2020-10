Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti lauantaina 269 uudesta koronavirustartunnasta, joista 72 todettiin Vaasassa.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella koronaepidemia siirtyi tällä viikolla leviämisvaiheeseen. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueella epidemia on perustasolla, mutta iso osa tartunnoista liittyy Vaasassa todettuihin tartuntoihin.

Koronaepidemian paheneminen vaikuttaa syyslomien viettoon. Keski-Pohjanmaan maakunnassa syyslomaa vietetään ensi viikolla, Pohjois-Pohjanmaalla viikolla 34.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan riskinä on, että tauti lähtee leviämään tehokkaammin syyslomareissujen vuoksi.

Virallisia määräyksiä syysloman viettoon ei ole annettu, mutta Rahkonen kehottaa kaikkia huolellisuuteen.

– Riskit ovat aika isot lähtipä reissuun minne päin Suomea tahansa. Matkalle lähteminen jää jokaisen omaan harkintaan, mutta yökerhot ja ravintolaillat jättäisin nyt väliin.

Rahkosen mukaan tavallisia syysloma-aktiviteetteja voi kuitenkin tehdä, kunhan vain muistaa käyttää järkeä ja välttää massatapahtumia ja tilanteita, joissa ihmiset pakkautuvat yhteen.

Keski-Pohjanmaalla 68 tartuntaa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on todettu tällä viikolla lähes päivittäin uusia koronavirustartuntoja. Tartuntojen määrä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt 68 tartuntaa. Sairaalahoidossa oli torstaina yksi potilas, joka on päässyt kotihoitoon.

Soitessa todetut tartunnat liittyvät Vaasassa tapahtuneisiin altistumisiin. Soiten alueelta THL:n tilastoihin nousivat yli viiden henkilön tartunnoilla uusina paikkakuntina Kruunupyy (15 tartuntaa) ja Uusikaarlepyy (6). Peruskuntayhtymä Kalliossa Ylivieska nousi viikko sitten tilastoihin tartunnoilla, joita on jo seitsemän.

Viime tartunta todettiin Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun Ylivieskan toimipisteessä, jossa siirryttiin etäopetukseen. Altistuneita on toistakymmentä.

THL:n kartalle on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta.

THL:n tilaston mukaan koronatartuntoja on tähän mennessä Keskipohjanmaan levikkialueella Kokkolassa 19, Kruunupyyssä 15, Pietarsaaressa 14, Pedersöressä 9, Nivalassa 12, Reisjärvellä 12, Ylivieskassa 7, Vetelissä 6, Lestijärvellä 6, Uudessakaarlepyyssä 6.

Soiten alueella laaja kasvomaskisuositus

Viranomaisryhmä vahvisti maanantaina Soiten antaman laajennetun kasvomaskisuosituksen. Soite suosittelee vahvasti kasvomaskin laajaa käyttöä julkisissa tiloissa, kaupoissa sekä muissa paikossa kodin ulkopuolella asioidessa.

Maskisuositus koskee myös alueen toisen asteen oppilaitoksia (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluja ja yliopistoja.

Ravintolat kiinni aikaisemmin

Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle annetut rajoitukset koskevat Keskipohjanmaan levikkialueen kunnista Pietarsaarta, Pedersöreä, Uuttakaarlepyytä ja Luotoa lukuunottamatta. Maanantaista lähtien näissä kunnissa on voimassa kymmenen hengen kokoontumisrajoitus.

Koronatilanne vaikuttaa vapaa-ajan ja syysloman viettoon. Anniskelu ravintoloissa täytyy lopettaa jo kello 24 ja ravintolat on suljettava kello yhteen mennessä yöllä. Rajoitukset tulivat voimaan torstaina.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ravintolat suljetaan sunnuntaista alkaen jo kello 23 ja anniskelu loppuu kello 22. Asiakkaita ravintolat saavat ottaa vain puolet kapasiteetista. Sama rajoitus koskee myös Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirejä.

Koronaepidemian paheneminen näkyi jo lounasravintoloissa, joissa kävijämäärät ovat vähentyneet. Kokkolalainen ravintoloitsija kuvaili Keskipohjanmaan haastattelussa keskiviikkoa katastofiksi.