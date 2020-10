Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalainen päätöksenteko turvattava – Eduskuntakin varautuu etä-äänestyksiin

Korona ei katso asemaa. Ensimmäinen suomalainen kansanedustaja on sairastunut. Koronavirustartunnan saanut on kansanedustaja Tom Packalén (ps.). Uutisen teki useamman asteen suuremmaksi se, että pääministeri Sanna Marin (sd.) ja Packalén ovat olleet läsnä samassa kuulemistilaisuudessa keskiviikkona. Rauhoittava uutinen on se, että tilaisuudessa on noudatettu turvavälejä ja käytetty maskeja.

Isosta asiasta on silti kysymys, kun pääministeri joutuu poistumaan varotoimeksi Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Sijainen löytyi naapurimaasta Ruotsista, sillä pääministeri Stefan Löfven edustaa nyt myös Suomea. Aiemmin syksyllä Marin edusti puolestaan Ruotsia.

Marin ehti pitää puheenvuoronsa ennen poistumista. Perjantaina pääministeri jo palasi kotimaahan ja hänelle tehtiin koronatesti. Marin on omaehtoisessa karanteenissa pääministerin virka-asunnolla.

Oikeastaan on pieni ihme, että ensimmäinen kansanedustajan sairastuminen tuli tietoon vasta nyt, sillä kansanedustajat joutuvat matkustamaan paikkakunnalta toiselle ja ovat oletettavissa runsaasti kontakteissa ihmisten kanssa. Kuntavaalikampanjoita käydään jo. Tämä tapaus on omiaan muistuttamaan varotoimien merkityksestä. Kuka tahansa voi sairastua.

Monien muiden yritysten ja yhteisöjen tapaan eduskunta valmistautuu etätyöskentelyyn kouluttamalla kansanedustajat etä-äänestämiseen lähiaikoina. Etä-äänestäminen tapahtuu eduskunnan laitteilla ja yhteyksillä vahvasti tunnistautuneena.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eduskunta hyväksyi torstaina ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. Sen perusteella eduskunta voi erityisen vakavan ja hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin vuoksi päättää mahdollisuudesta toimittaa täysistuntoäänestykset etäyhteyksin. Tämä on tietysti välttämätön varotoimi, ettei suomalainen päätöksenteko pysähdy kaiken muun lisäksi.

Televisiosta tutut eduskunnan kyselytunnit ja täysistunnot ovat vain osa edustajien työtä. Muutenhan kansanedustajat tekevät osan töistään normaalistikin etänä, sillä työ ei tapahdu pelkästään Helsingissä eikä salissa. Erilaiset kokoontumisrajoitukset ovat jo tähän mennessä muuttaneet työtä ja matkustamista.