Lukijan mielipide: Miksi Lestijärven kannattaa ennallistaa soita

Lestijärven kunnassa aprikoidaan satsausta Teerinevan ennallistamiseen. Mielipiteitä singahtelee myös sosiaalisessa mediassa, jossa esitettiin hyvä kysymys: ”Miten soiden hankinta hyödyttää kuntaa ja kuntalaisia?” Monimutkaiseen asiaan ei ole yhtä hyvää vastausta. Hyötyjä on pakko katsoa monesta näkökulmasta: ympäristön, talouden, sosiaalisen kestävyyden sekä kunnan markkinoinnin näkökulmista. Ne kaikki liittyvät myös toisiinsa.

Ympäristöhyödyt saadaan vesien, hiilensidonnan ja monimuotoisuuden kautta. Lehtosen joen kautta valuu edelleen merkittävä osa Lestijärveen päätyvistä haitta-aineista. Ennallistaminen voi vähentää valuntoja merkittävästi. Teerineva-kokonaisuudella on suuri merkitys myös talviajan vesien varastoinnissa ja juoksutuksessa vähitellen kesän aikana Lestijärveen ja Lestijokeen. Hidas valunta hyödyttää koko valuma-aluetta. Veden viipymällä on myös suora vaikutus alueen pohjavesivarojen muodostumiseen ja riittävyyteen.

Hiilen sidonta on iso juttu koko maassa. Aktiivisella ennallistamisella voidaan parantaa hiilen sidontaa ja siten Lestijärven roolia hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa. Kesät kuivana olleen turpeen hapettuminen pysähtyy ja uuden sammalen kasvu kiihtyy heti, kun pohjaveden korkeutta nostetaan. Monimuotoisuuden lisääntyminen on yksi merkittävä ennallistamisella saavutettava muutos. Suuren pinta-alan palauttaminen suoksi palauttaa ison osan alkuperäisistä kasveista ja eläimistä. Myös marjat palaavat ja riistan määrä voi lisääntyä.

Taloudellisessa arvioinnissa on syytä todeta, ettei rahaa virtaa itsekseen vaan työllä ja yrittäjyydellä. Ison alueen vähittäinen ennallistaminen tuo heti työtä ja tuloja muutamille. Nyt Lestijärven kunnalla olisi erinomainen mahdollisuus hyödyntää HiiliPörssi- hankkeen tuki sekä saada Helmi-ympäristöohjelman rahoitusta. Soiden ennallistaminen ja monimuotoisuuden lisääminen ovat Helmi-ohjelman tärkeimpiä tavoitteita. Juuri nyt olisi oikea aika toimia!

Vesivarojen merkitys kasvaa meillä ja maailmalla. Finn Spring Oy on erinomainen esimerkki pohjavesien taloudellisesta merkityksestä ja innovatiivisen yrittäjyyden vaikutuksesta aluetalouteen. Oma taloudellinen merkityksensä on kalastuksella, vaikka kalakannan muutos järvessä on ollut ikävää nähtävää.

Järven veden laatu vaikuttaa myös mökkeilyn kautta saatavaan taloudelliseen hyötyyn. Mökit ja tontit puhtaan veden rannassa ovat nousseet viime aikoina arvoon arvaamattomaan. ”Helppoon elämään” sitoutuneet osa-aika-asukkaat jättävät yhä suuremman osan tuloistaan pitäjään, jossa puhtauden lisäksi on palveluja. Lestijärven kunnalla ja asukkailla olisi myös erinomainen mahdollisuus ottaa merkittävä rooli Metsänpeuranmaan matkailukokonaisuudessa, jota kehitetään monen hankkeen voimalla.

Kunnan markkinointi on iso asia, johon pienen kunnan on vaikea löytää varoja. Teerinevan kokonaisuus ja sen ennallistaminen on konkretiaa, jonka näkyvyysarvo olisi suuri. Myös vastapainoa tuulimyllykeskusteluun tarvitaan?

Oma keskustelunsa tarvitaan kuitenkin siihen, onko valtakunnallisestikin merkittävän ennallistamisen rahat löydyttävä pienen kunnan budjetista vai valtion ohjauksessa olevan (50,1 prosentin omistaja) yhtiön tileiltä. Järven pilaamisen seuraukset olisi paras korvata myyntihintojen kohtuullistamisen kautta tai kokonaan Vapo Oy:n toimesta.

Kari Tiilikkala

Tampere/Lestijärvi