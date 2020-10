Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Tietovuoto järkyttää syystäkin – Suomalaisen yhteiskunnan on pystyttävä auttamaan uhreja ja varautumaan tulevaan

Ainakin tuhansien ihmisten potilastietojen vuotaminen järkyttää suomalaisia. Erityisen ikäväksi tilanteen tekee kohderyhmä. Minkä tahansa henkilökohtaisen tiedon vuotaminen vääriin käsiin olisi vähintäänkin ikävää. Omien terveystietojen päätyminen ulkopuolisille ylittää pahimmat kuvitelmat. Psykoterapiassa esiin tulleiden tietojen vuotaminen tuntuu häpeälliseltä ja sietämättömältä myös ulkopuolisesta.

Psykoterapiakeskus Vastaamo kertoi aiemmin viikolla joutuneensa tietomurron kohteeksi. Sen seurauksena asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on joutunut vääriin käsiin. Potilaiden potilaskertomusten varastaminen on pelottavaa ja kertoo nykymaailman uhkista huolestuttavaa sanomaa. Yhteiskunta nojautuu digitaalisuuteen ja täydellisellä tietoturvalla on kaikkialla valtava merkitys. Nyt tapahtunut on nettiaikakauden pahin tietovuoto Suomessa koskaan.

Psykoterapian asiakkaiden tietojen varastaminen ja rahan ansaitseminen on röyhkeätä ja rikollista. Tietovuoto oli huolestuttava. Tieto tapaukseen liittyvästä kiristyksestä tekee asiasta paljon pahemman. Tämän tapahtumaketjun selvittäminen on tietysti välttämätöntä. Siitä kertovat myös rikoksen kohteeksi joutuneiden ihmisten kauhistuneet reaktiot.

Kohtalonsa julkisuuteen tuovat ihmiset varmaan jotenkin pärjäävät, mutta jokainen ei ole yhtä vakaassa asemassa. Kaikki eivät uskalla tulla julkisuuteen eikä siitä voi moittia. Psykoterapiassa keskustellaan asioista, joista ei ole kenties koskaan puhuttu kenenkään muun kuin terapeutin kanssa. Henkilökohtaisten ja hyvin sensitiivisten asioiden käsitteleminen edes psykoterapeutin kanssa voi olla pitkä prosessi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Joskus yhteinen kokemus yhdistää ja häpeätä pitäisi tuntea ainoastaan niiden ihmisten, jotka ovat syyllistyneet tietomurtoon ja niiden, jotka kiristävät avuttomia uhreja hyvin herkillä tiedoilla. Tilanne vaatii myös muilta ihmisiltä järkeä ja ymmärrystä ja kaikilta mahdollisilta tahoilta ammattiapua ja tukea.

Se on selvää, että suomalaisen yhteiskunnan, median ja meidän jokaisen pitää suhtautua tapahtuneeseen vakavasti. Tässä on ylitetty sellainen raja, jota ei voi kerta kaikkiaan hyväksyä. Kysymys ei ole vain yhdestä psykoterapiayrityksestä vaan isosta yhteiskuntaa koskevasta ongelmasta. Nyt on tietysti kaikkein tärkeintä pystyä auttamaan tämän tietomurron uhreja.

Tietoturva ja kyberturvallisuus on ollut vuosia kestoaihe, mutta tämä tapaus tekee ehkä nämä etäisiltä vaikuttavat termit hyvin todentuntuisiksi. Kokonaisturvallisuus sisältää mitä suurimmassa määrin puolustuskykyä hyvin monenlaisia hyökkäyksiä kohtaan.

Lue myös juttu aiheesta