Lukijan mielipide: Susista ja vähän muistakin vahinkoeläimistä – Kaupunkien kerrostaloasunnoista on hyvä pitää susien ja muidenkin petojen suojelusta ääntä

En enää malttanut olla tarttumatta kynään, kun olen katsellut viestejä ja kuvia susien tappamista raatelemista metsästyskoirista eri puolilta maakuntaa. Metsästyskoiraharrastus on nyt todella katkolla.

Ensimmäisenä tulee hirvenmetsästys, joka tapahtuu lähes kokonaan koirien avulla ympäri Suomen. Mitä tapahtuu maanteillä ja mäntytaimikoissa, jos hirviä ei pystytä metsästämään? Suojelupuolen vastauksen tiedän, kun kuulin radiosta lausunnon, että hirviä ei tarvitsekaan metsästää, kun sudet pitävät huolen kannasta. Ei se ihan näin toimi.

En ymmärrä tätä nykyistä suojeluvouhotusta, josta ns. maalaisjärki on kadonnut kokonaan. Sudesta on tullut ”pyhä lehmä”, jonka tappaminen on suurimpia rikoksia, mitä voi tehdä, vaikka puolustaisi omiaan. Kaupunkien kerrostaloasunnoista on hyvä pitää susien ja muidenkin petojen suojelusta ääntä. Eivät ne siellä haittaa.

Jos peto sattuu erehtymään kaupunkiin, niin kyllä se sieltä poistetaan turvallisuussyistä. Maalla koirat on aina koulutettu luonnossa, missä ne pääsevät rotuominaisuuksien mukaiseen toimintaan heti pennusta lähtien. Missäpä muualla olisi metsästysrotuisen koiran paikka, ei ainakaan kaupungissa seurakoirana!

Muutama sana vielä karhuista, joita myös löytyy koko maasta. Karhuja on metsästetty koko ajan kestävällä periaatteella. Näin ne ovat säilyttäneet ihmisarkuutensa ja ovat harmittomia runsaudesta huolimatta. Susien kohdalla näin ei ole. Usein törmää siihen, että EU vaatii meitä suojelemaan susia. Kyllä itsenäisen maan on pystyttävä hoitamaan tämäkin asia, mikäli pedot häiritsevät kansalaisten elämää. Tästä voisivat kansanedustajat ottaa kopin.

Äänestysprosentti on ollut viime aikoina heikko. Toisinaan tuntuu, että onko tämä aika liian hyvää. Kaikkea on yllin kyllin. On vara syöttää meren kalat hylkeille ja merimetsoille, metsänriista, lampaat ja koirat susille. Historiasta löytyy aikoja, että näin ei ollut. Toivottavasti ei tule enää. Ajatukseni tuntuvat kovilta, mutta jos 1,5 vuotias Eppu-beagleni joutuisi suden suuhun, niin itku tulisi raavaaltakin mieheltä.

Juha Orjala,

metsästäjänä ja koiraharrastajana 48 vuotta