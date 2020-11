Myös Michigan kääntyi Bidenille – Trumpin haastaja on nyt lähellä voittoa, mutta oikeudessa tavataan



Demokraattien Joe Biden on voittanut myöhään Suomen aikaa Michiganin osavaltion äänet. Tuoreimman osavaltiovoiton jälkeen Bidenillä on takanaan 253 valitsijamiestä, kun istuvalla presidentillä Donald Trumpilla heitä on 213.