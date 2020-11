TV-viikon valinta: Pyhäjärvellä kuvatussa White Wall -sarjassa talvinen luonto säväyttää, kun tarina ei liiku

★ ★ ★

White Wall.

Aleksi Salmenperä, 2020

Yle Areena pe 13.11./TV1 su 15.11. klo 21.30

White Wall kuulostaa Trumpin muurilta: Yhdysvallat vastaan muu maailma. Kyse on kuitenkin Pyhäjärvellä kuvatusta Ylen kalleimmasta sarjasta (KP 3.11.). Pohjois-Ruotsissa avataan ydinjätteiden loppusijoituspaikkaa. Aktivisti tunkeutuu alueelle ja kaivaukset vaativat uhreja. Kallioperän ytimestä löytyy valkoista ainetta.

Kiveä, luuta, kultakätkö vai ufo? Mysteeri on Aleksi ”Tyhjiö” Salmenperän ohjaama ja Mikko ”Ratamo” Pöllän käsikirjoittama kahdeksanosainen sarja. Viimeiset jaksot on ohjannut ruotsalainen Anna ”Aika on meidän” Zackrisson.

Kuvauspaikat ja taiteellinen työryhmä tulevat pääosin Suomesta, näyttelijät enimmäkseen Ruotsista. Vera ”Bonusperhe” Vitali ja Norjan Aksel ”Headhunters” Hennie ovat maidensa käytetyimpiä tähtiä. Toivottavasti Anna Paavilaisen aktivistin osa saa kasvaa. Eero Milonoffin turvapäällikkö karvalakkeineen kun on yksipuinen rooli koomisuuteen saakka. Pisteet kerää ensijaksojen kuvaaja Hena ”Marian paratiisi” Blomberg. Talvinen luonto säväyttää, kun tarina ei liiku.

Alkujaksoissa ihmisiä näkyy vain muutama laitoksen pihalla, kaivoksessa, sairaalassa ja lentokentällä. Onko yhteistuotantobudjetissa tingitty avustajista vai keskitytty olennaiseen? Huolellinen jälki ei sarjassa paljon paina, jos tärkein puuttuu: tunnelma, paikan henki, luonteikkaat hahmot, vetävä juoni.

Pyrkimystä vakuuttavuuteen on. Projektipäällikkö Larsin ja geologi Helenin sisäinen ja ulkoinenkin elämä jäävät silti pieniksi. Parin suhde saa sytykettä vasta kolmannessa jaksossa. Perheetkin ovat paperinukkeja. Sekään ei auta, että henkilöt ovat sairaita, väsyneitä tai stressistä lamaantuneita.

Arvoituksesta esitän oman teoriani. Kallion kätkössä on joko sen uumeniin työmiehiltä unohtunutta styroxia, valtava Lego-palikka, tai Pink Floyd -yhtyeen lavastevarasto. Tai sitten siellä on sarvipää Krampus – se sama, joka pani joulun sekaisin elokuvassa Rare Exports. Piste ja loppu!