Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Määrätietoinen työ viennin ja kansainvälistymisen eteen toi kaustislaiselle Esarille kaupan, joka avaa yhtiön toimitusjohtajan mukaan ovia tulevaan.

– Tähän saakka ulkomaille viedyt tilaukset ovat olleet yksittäisiä, mutta nyt puhutaan merkittävästä osasta meidän ensi vuoden liikevaihdon kasvua, kertoo toimitusjohtaja Ari Rauma.

Yrityksen laitesuojia viedään ensi vuoden alkupuoliskon aikana kuusi kappaletta Ruotsin Skellefteåhon. Sinne on nousemassa Northvoltin akkutehdas. Tehtaalla tuotanto on alkamassa vuonna 2021 ja vuosittaista akkukapasiteettia kasvatetaan suunnitelmien mukaan 32 gigawattituntiin vuoteen 2024 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa, jonne Esarin laitesuojat nyt tehdyn sopimuksen mukaan lähtevät, rakennetaan 25 prosenttia tehtaasta. Jatkoa saattaa siis olla luvassa. Esarin toimitus on osa ABB:n kauppaa.

Tiukka aikataulu tuo projektiin haasteita. Hiihtolomaan mennessä ensimmäiset kolme 26 metriä pitkää ja 5,8 metriä leveää laitesuojaa lähtevät erikoiskuljetuksessa matkaan. Yksi Ruotsiin lähtevä laitesuoja vaatii kolme rekkakuormaa.

– Tuote on meille tavanomainen, mutta tämän kokoluokan akkutehdas asennusympäristönä on meille uusi, sanoo rakennesuunnittelusta vastaava Jori Känsäkoski.

Yleensä Esarin laitesuojat sijaitsevat ulkona suojaamassa esimerkiksi mobiilitukiasemien, junaratojen ja sähköverkon vaatimaa tekniikkaa maastossa. Tässä kaupassa ABB:n kojeistot asennetaan laitesuojiin vasta paikan päällä, mutta teräsrakenteisten laitesuojien moduulit kootaan ja sovitetaan yhteen Kaustisella. Laitetiloihin asennetaan myös ilmanvaihto, jäähdytys, kaapelihyllyt sekä perussähköistys. Kumppaneiksi projektiin tulevat ilmanvaihtokoneiden osalta Peltisepänliike Nykänen sekä Kokkolan Kylmäpalvelu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Tässä ei ole kyse vain meidän toimitusvarmuudestamme, vaan koko alihankintaketjun pitää toimia saumattomasti, sanoo Ari Rauma.

Esari työllistää Kaustisella 30 työntekijää, joista 20 on tuotannon puolella. Saatu tilaus pystytään hoitamaan olemassa olevilla resursseilla. Esarin tuotantolaitokselta lähtee Rauman mukaan vuositasolla 150¬-200 kappaletta laitesuojia eri kohteisiin, mutta yleensä rakennukset ovat nyt Northvoltille lähteviä pienempiä.

– Tehdasta rakennetaan Ruotsissa nopealla aikataululla, jotta nuori yritys pääsee kiinni sähköautojen akkumarkkinoihin. Pitkäaikainen yhteistyö ABB:n kanssa ja vahva erikoistuminen laitetilarakentamiseen olivat varmasti syy siihen, että meihin päädyttiin, arvelee Känsäkoski.

– Asiakkaan kanssa on tehty paljon suunnittelutyötä, että mikä olisi paras toimiva ratkaisu, kertoo Jori Känsäkoski.

– Suunnittelu- ja myyntityötä on tehty jo helmikuusta lähtien. Yhdessä suunnittelemalla löydetään asiakkaalle parhaat ja toimivimmat ratkaisut, kertoo sähkötöiden johtaja Jouni Kykyri.

– Pienessä yrityksessä on moninaiset tehtävät, eikä kukaan erikoistu vain yhteen asiaan. Myyntiä tehdään yhteistyössä, kuvailee Känsäkoski.

Kasvua varten tarvitaan lisää tilaa. Esari on hankkinut nykyisen tonttinsa vierestä 3000 neliön tontin, minne on kaavailtu 500 neliön uutta hallitilaa. Ensi vuosi näyttää, millä aikataululla rakentamaan päästään.

– Jos luvitus sujuu tällä kertaa myötätuolessa, toteaa Rauma.

Alkuun laitesuojat olivat enemmän puurunkoisia, mutta nyt teräsrunko houkuttelee enemmän.

– Teräsrunkoisiin laitesuojiin voi sijoittaa suurempia kuormia, mikä houkuttelee. Puurunkoisistakin saadaan rakenteellisesti paloturvallisia, sanoo Jouni Kykyri.

Teräsrunkoisten laitesuojien kysynnän kasvuun tarvitaan uutta hallitilaa. Tuotannossa teräsrunkoisten läpimenoaika on pidempi, joten niiden valmistaminen samassa tuotantohallissa hidastaa prosessin. Rauma, Kykyri ja Känsäkoski uskovat, että laitesuojien kysyntä lisääntyy erityisesti 5G-verkon rakentamisen myötä.

Korona ei ole Esarin projektin suunnittelua hidastanut. Käytännössä viikoittaiset palaverit asiakkaan kanssa on hoidettu etänä, mikä on myös nopeuttanut asioiden etenemistä, kun matka Vaasaan ei ole ollut edellytys. Tuotannossa on tehty työvuorosäätöä, jotta mahdollinen korona-altistuminen ei sotke aikataulua.

– Varotoimenpiteet ovat tässä projektissa entistä tärkeämpiä, toteaa Ari Rauma.

Koronasta huolimatta:

– Tänä vuonna ollaan tekemässä historian parasta vuotta, Rauma kertoo.