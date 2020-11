Lukijan mielipide: Pieni pyhiinvaellus – Salaista energiaa virtailee luonnosta talteenotettavaksi, sydämeen ja sieluun talletettavaksi

On satumaista olla Nuuksion kansallispuiston retkijumalanpalveluksessa (TV) ja sitten siirtyä syysruskaiselle luontopolulle Hakalahteen. Ruska on upeimmillaan. Värien loisto ja palo on korkeimmillaan.

Ensin Banerinkatua ohi opiskelijakylän ripeää ja komeaa nousua. Pensasaidat hehkuvat punaoranssin kaikissa sävyissä. Ihan on askeliaan hidastettava. Siitä poliisilaitoksen pihaan korkeitten pihapuitten keskeen. Tyyni sunnuntaipäivä hohkaa värien yltäkylläisyyttä. Kaarlelankadun yli ja siltaa seuraten Suntin toiselle puolelle.

Käännät katseesi mihin ilmansuuntaan tahansa, niin aina silmäsi kohtaavat syksyn kultaa puissa, pensaissa ja maassa. On jotenkin juhlallinen olo: värien ilotulitusta, uskomaton värikirjo, jota ei lakkaa näkemästä. Salaista energiaa virtailee luonnosta talteenotettavaksi, sydämeen ja sieluun talletettavaksi. Suurta ja pyhää yhteyttä kaikkeuteen!

Kuninkaallinen herra Kustaa II Aadolf on tervehdittävä Englannin puistossa. Runokuusi onnenrinkiin kierrettävä ja runoilija Knape huomioitava läsnä olevana. Nyt jo kukkaisrunsauden menettäneenä, mutta kaupunkia tähyävä katse lempeänä ja terävänä.

Siitä uudelleen Suntin yli. Pieni mäki vielä kukkasissaan ja puutoteemi totisena ylhäällä vartioimassa. Vanha, monihaarainen, tuuhea hopeapaju kutsuu luokseen kuin hyvä ystävä. Sorsat kuvioivat ympäri Eskon saaria. Ja sade pomputtelee renkaita Suntin pintaan.

Koukkaan kaupungin- ja virastotalon ohi Kaarlelankadulle. Jättiläiseltä pudonneen suuren hampaan kyljessä omenapuun katveessa Janne (J V Snellman) lukee satukirjaansa. Kun käy tuulen vire, niin Janne kääntää uutta lehteä kirjassaan. Koko Kaarlelankatu vaahteroineen kylpee ruskakylläisenä. Kotiin saavuttuani pihavaahtera on kuin iso soihtu ja päätepiste, sinetti pyhävaellukselleni luonnon sylissä. Mieli on kiitollinen ja ajatukset toistavat: onnellinen päivä, onnellinen retki, onnellinen olo syksyn räiskyvästä ilotulituksesta.

Elvi Löhönen