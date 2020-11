Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Alkuviini ei hurmaa alkuunkaan – Jäljelle ei jää muuta kuin parkkihapon puiseva ja kuiva karvaus

Viiniarvio

Château Couronneau Le Fougueux 2019, Ranska, 15,10 €

Alkuviinit, ekologiset ja luomuviinit ovat ilmestyneet suurena joukkona myymälän hyllyille viime vuosien aikana. Yleisesti ottaen se on hyvä asia, koska näiden viinien tekijät koettavat käyttää mahdollisimman vähän ylimääräisiä aineita viinin tekoon ja suhtautuvat muutenkin tuotteisiinsa intohimolla. Mutta se ei tarkoita, että kaikki luomu- ja alkuviinit ovat huikean hyviä.

Ranskalainen Le Fougueux on minulle ongelmallinen. Tuoksu on hyvä, puolukkaa, vadelmaa, kirsikkaa eli nuoren ranskalaisen punaviinin perustuoksuja. Mutta sen sijaan, että tuoksu olisi tyypillisesti ohut, tämä on roteva ja vahva. Lupaavaa.

Ongelma löytyy mausta. Aluksi marjaisuus noudattaa tuoksua, mutta nopeasti hapokkuus rynnii suun täydeltä tukkimaan makunystyrät. Jäljelle ei jää muuta kuin parkkihapon puiseva ja kuiva karvaus. Kokeilin eri ruuilla saada viiniä avautumaan, mutta kanan paistileike, sienirisotto, mausteiset jauhelihapihvit, eikä edes puolukkasurvos saanut viiniä paremmaksi. En pystynyt hahmottamaan millä ruualla parkkihapot saisi sidottua ja marjaisuuden säilymään pääosassa. Tämä on alkuviini, mutta ei se avautunut minulle. Ei ollenkaan ja kalliskin vielä.