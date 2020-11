Maakuntahallituksen jäsenen Raimo Haapalehdon mielipide: Vallan vahtikoiran ärähdys

Viime viikkojen uutisointi maakunnan liiton ympärillä saa minut ihmettelemään.

Ensin oma tausta. Olen veteliläinen maakuntahallituksen jäsen ja yrittänyt tuota luottamustehtävää hoidella parhaani mukaan viimeiset kaksi vaalikautta, kaikkiaan 8 vuotta.

Muutama vuosi taaksepäin liitto ajautui kriisiin. Asiat olivat sekaisin niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Vakavimpina seurauksina uskotttavuuden menetys työ- ja elinkeinoministeriöön ja toimiston sisäinen toimintakyvyttömyys. Koko maakunta oli aika lailla liipasimella.

Viimeiset vuodet kurssia on onnistuttu kääntämään todella paljon. Tämän hetken tilanne ulospäin on kunnossa, ja meitä katsellaan niin ministeriöstä kuin muiden maakuntien suunnasta vähintäänkin kokonsa arvoisena toimijana. Toimiston sisällä on myös olemassa pelisäännöt, joiden avulla niin toimivuutta kuin henkilöstön hyvinvointia seurataan ja pyritään parantamaan.

Maakuntajohtajan valintaprosessin aikana on käynyt selväksi, että Keskipohjanmaa-lehti kulkee kummallisia teitä. Sillä on ongelma.

Maakuntahallituksen rooli johtajavalinnassa oli valmistella se valtuuston päätettäväksi. Valmistelussa pidettiin mukana myös maakuntavaltuusto ja henkilöstö. Valintakolleegio teki hallitukselle valintaan yksimielisen esityksen, jonka hallitus hyväksyi Marlen Timosta lukuunottamatta. Tässä vaiheessa kaikki kunnossa, ja jokaisella oikeus omaan mielipiteeseen, totta kai.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Timonen näyttää kuitenkin olevan häviäjänä trump-luokkaa. Hän lähti hoitamaan asiaansa maakuntalehden kautta ja sai siitä kaverin. Esitti henkilöstön puolustajaa ja ainoaa hallituksessa olevaa, joka on toimistoväen hyvinvoinnista kiinnostunut ja ainoaa joka uskaltaa kyseenalaistaa vt. maakuntajohtajan tekemiset. Eihän se nyt niin voi olla, ja tuossa vaiheessa lehden olisi pitänyt mielestäni herätä. Hetkinen, valintakolleegiossa oli mukana henkilöstö – se oli kuitenkin esityksessään yksimielinen ja eri henkilön takana kuin Timonen. Eikö tässä ole jotain ristiriitaista.

Sen sijaan lähdettiin kaivelemaan. Todistajia haettiin niin aikaisemmissa vaaleissa hävinneistä kuin myös haudan takaa. Ilman suurtakaan pyrkimystä puolueettomaan tiedonvälitykseen. Ja juttua jatkettiin ja jatkettiin. Koko ajan otsikoista on iskenyt silmille viesti: liitossa on jotain mätää. Asenteellisuuden jalkoihin on jäänyt esimerkiksi sen asian selvittäminen, että miksiköhän se valintaprosessi oli ainoaa poikkeusta lukuunottamatta esityksessään yksimielinen.

Pyrkimyksestä vaikuttaa lopputulokseen toimittaja näyttää hurskaasti sanoutuvan irti. Tulee mieleen se vanha juttu, kun koulupojat kärähtivät välitunnilla tupakinpoltosta ja joutuivat rehtorin puhutteluun. Eivät tienneet asiasta mitään – ja nortti haisi monen metrin päähän.

Vallan vahtikoirien pitää olla hereillä ja valmiina ärähtämään silloin kun sen aika on. Lähdekriittisyyttä ja tiedottamisen tasapuolisuutta on kuitenkin voitava odottaa maakuntalehdeltä. Se on alueella käytännössä ainut kattava tiedottamisen toimija. Antaa Seiskojen ja muiden painia omassa sarjassaan.

Pyörittelen tätä kirjoittaessani noita viime aikojen maakuntajuttuja kourissani. Minullakin on ongelma. Mitä minä tällä Keskipohjanmaallani tekisin. Aika näyttää, mutta joka tapauksessa on ikävä Hietalahden Arton tai Hannin Erkin tekemiä juttuja. Niistä huokui kynän terävyyden ohessa humanistin laajempi ymmärrys ympärillä olevasta.