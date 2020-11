Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Päivän koronaluvut näyttävät synkiltä: koko maassa on todettu noin 570 uutta tartuntaa ja Uudenmaan terveydenhuollon pelätään pian ylikuormittuvan.

Huolestuttavalta tilanne näyttää myös Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli) uusia koronatartuntoja on todettu kuusi.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen on huolissaan.

– Kuusi tartuntaa päivässä on iso luku. Vaikka tartuntaketjut ovat tiedossa, tartuntojen määrässä ollaan menossa ylöspäin, Rahkonen sanoo.

Viereisessä maakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla siirryttiin alkuviikosta koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Keski-Pohjanmaalla ollaan vielä toistaiseksi perusvaiheessa, mutta kiihtymisvaiheesta ei välttämättä olla enää kaukana.

Yksittäinenkin yllättävä tapaus voisi Rahkosen mukaan johtaa tilanteeseen, jossa kaikkia tartuntaketjuja ei enää voida jäljittää.

– Yksikin yllättävä tapaus, joka aiheuttaa ison altistumisen, voi kääntää kelkan. On vaikea sanoa tapahtuuko niin, ja jos, niin milloin. Yllättävät löydökset voivat kuitenkin muuttaa tilannetta nopeastikin, Rahkonen kertoo.

Soiten alueella on käyty Rahkosen mukaan koronatesteissä ilahduttavan ahkerasti. Maanantaina otettiin yli 300 testiä. Ahkera testaaminen auttaa reagoimaan uusiin tartuntoihin nopeammin, jolloin altistumiset myös toivottavasti jäävät vähäisimmiksi.

Vaikka jouluaattoon on liki kuukausi aikaa, suuret sukujoulut kannattaa unohtaa jo nyt.

– Joulua kannattaa juhlia hyvin pienellä piirillä, aivan ydinperheen kesken. Tavata vain niitä ihmisiä, joiden kanssa on muutenkin tekemisissä, Rahkonen sanoo.

Viime päivinä sosiaalisessa mediassa on levinnyt valheellista tietoa koronaviruksesta levittävä Kansan viisi valttia -kampanja. Kampanja väittää, että tartunnat voidaan pysäyttää terveillä elämäntavoilla, ja että maskeista ei ole kliinisesti tutkittua hyötyä.

– Tällainen on huolestuttavaa, koska tällaiset väärät ohjeet altistavat ihmisiä tarpeettomille riskeille, Marko Rahkonen toteaa.

Kansan viisi valttia -kampanja sai alkunsa vastaiskuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Viisi valttia koronan ehkäisyyn -kampanjalle.

Alkuperäisessä THL:n kampanjassa kehotettiin seuraavaa:

"Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme. Muista viisi valttia: 1️) Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona. 2️) Pidä 1–2 metrin turvaväli. 3️) Pese kädet, yski hihaan. 4️) Käytä maskia, kun et voi pitää etäisyyttä. 5️) Lataa Koronavilkku."

Kansan viisi valttia -kampanjassa sen sijaan painotetaan, kuinka "kansalaisten intressit tai aito hyvinvointi eivät ole ensisijaisesti median ja päättäjien mielessä".

Rahkonen kävi läpi Kansan viisi valttia -kampanjan valtit kohta kohdalta.

"Hengitä syvään ja vapaasti. Maskeista ei ole kliinisesti tutkittua hyötyä. Muistathan myös sen, ettei velvoite tai suositus tarkoita pakkoa. Maskipakkoa ei ole."

– On totta, ettei meillä ole maskipakkoa, vaan -suositus. Mutta se on väärää tietoa, ettei maskeista olisi hyötyä. Maskin käyttäjä ei levitä tautia ympäristöönsä ja suojaa näin muita. Osa maskeista suojaa myös käyttäjäänsä, Rahkonen sanoo.

"Syö tuoretta, terveellistä ruokaa. Suosi kotimaisia, puhtaita raaka-aineita. Huolehdi varsinkin kaamosaikana tärkeät vitamiinit ja hivenaineet tasapainoon."

– Suomalainen ruoka on tutkitusti puhdasta. Kaamosaikana D-vitamiini kuuluu hyvänä lisänä kaikille, ja se auttaa vahvistamaan vastustuskykyä. Koronaa ne eivät kuitenkaan estä.

"Juo normaalia enemmän puhdasta vettä, kasvi(s)mehuja ja yrttiteetä."

– Riittävä vedennauttiminen on aina hyvä, mutta koronan ehkäisyyn se ei auta, Rahkonen sanoo.

"Liiku joka päivä, mieluiten luonnon rauhassa. Venyttele ja tutki ympäristöäsi."

– Tietysti liikkuminen on hyväksi kaikille. Ulkotiloissa tapahtuva liikunta on näin korona-aikana turvallista, kunhan sen tekee yksin tai jonkun lähipiiriin kuuluvan kanssa. Tämä on ihan hyvä neuvo, Rahkonen sanoo.

"Hymyile ja keskity onnellisuuteen. Vältä median ja päättäjien pelottelukampanjoita, sulje välillä viestintäkanavat ja keskitä huomiosi positiivisiin asioihin, kuten kiitollisuuteen."

– Mitähän tähän sanoisi? On totta, että uutiset ovat usein negatiivisia, ja välillä voi olla rauhoittumisen kannalta hyvä olla ilman.

Kaiken kaikkiaan Rahkonen kertoo ettei ole yllättynyt tällaisen valheellisen tiedon leviämisestä.

– Eivät nämä kyllä tule toimimaan koronaa vastaan.