Nivalassa Liikuntakeskus Uikko sulkee liikuntapaikat kolmeksi viikoksi – Kahvila, snookerpöytä ja ensilumen latu pysyvät avoinna

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Liikuntakeskus Uikko sulkee liikuntapaikat 18. joulukuuta saakka. Sulkeminen perustuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pandemiatyöryhmän suosituksiin, jotka julkaistiin sunnuntaina.

Liikuntapaikat suljetaan maanantaina puolilta päivin. Tällä tietoa paikat suljetaan liki kolmeksi viikoksi, mutta jos tilanne muuttuu, ne voidaan avata aiemminkin.

Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi harkinnan mukaan jatkua pienryhmissä. 12-17 vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee ryhmän käyttää erityistä harkintaa ja harrastustoiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Ryhmien toiminnasta tulee kuitenkin sopia erikseen Liikuntakeskuksen kanssa (yhteydenotot liikuntasihteeri Henri Heiska 044-4457 423), Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Pekka Niemelä kirjoittaa tiedotteessa.

Liikuntakeskuksen info, myynti, asiakaspalvelu ja kahvio pidetään kuitenkin auki arkipäivisin 10.00 - 18.00. Kävijöille tähdennetään turvavälejä, käsihygieniaa sekä kasvomaskien käyttöä. Lievilläkään flunssaoireilla ei Liikuntakeskukseen voi mennä. Kulku on rajoitettu vain Liikuntakeskuksen pääsisäänkäynnin kautta.

Liikuntakeskuksessa on maskipakko on kaikilla yli 15-vuotiailla kun liikutaan Liikuntakeskuksessa, myös nuoremmilla jos mahdollista.

Uimahallista ja keilahallista perutaan myös kaikki ryhmäliikunta, seuravuorot ja koululiikuntavuorot. Näillä näkymin hallit avataan uudelleen lauantaina 19.12. Kaikille avoin keilakisa perutaan, ja korvaavasta kisasta tiedotetaan erikseen. Myös kuntosali suljetaan. Uikon vakioasiakkaat saavat automaattisesti lisäaikaa kausikorttiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Snookerpöytä on käytössä asiakaspalvelun aukioloaikojen mukaan 10-18.Pöydän pelaajamäärä on rajoitettu kahteen henkeen, ja pelivälineet on desinfioitava käytön jälkeen.

Jäähalli on sekin suljettu 18.12. saakka. Seurat toimivat lajiliittojen ohjeiden, omien päätösten ja sairaanhoitopiirin suositusten mukaan, ja voivat perua vuorot. Muut höntsävuorot perutaan ryhmäkoon takia. Taitoluistelu-, MV-, kiekkokoulut ja alakoulujen sekä päiväkotien vuorot perutaan.

Suurin osa ulkoliikuntapaikoista on kausitauolla. Jos kuitenkin näissä on toimintaa, niissä tulee noudattaa viranomaisten ohjeita.

Ensilumen ladulla ovat käytössä yleiset turvavälisuositukset sekä muut viranomaisten ja lajiliittojen ohjeet turvallisesta harrastamisesta.

Pyssyhovin kaikki varaukset perutaan 18.12. saakka perutaan. Liikuntakeskuksen hallinnoimissa tiloissa ei sulun aikana järjestetä tapahtumia. Liikuntakeskus tekee sulun aikana liikuntatiloissa vuosihuoltoja.

Nivalan Liikuntakeskus tiedottaa asiasta nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa.