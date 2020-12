Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Maanantaina kokoontuva Soiten hallitus puntaroi ja pohtii Terveystie ykkösen eli entisen terveydenhoito-oppilaitoksen kiinteistön hankintaa Soiten omistukseen.

Kpedu teki kaksi vuotta sitten päätöksen keskittää hyvinvointialojen koulutus ammattikampukselle, mikä saadaan rakentamisvaiheen ja muuton jälkeen päätökseen helmikuulla 2021.

Kiinteistön myymisestä Kpedu on käynyt neuvotteluja sekä Kokkolan kaupungin että Soiten kanssa. Myös Soiten ja Kokkolan kaupungin yhteiset päättäjät ovat olleet jo marraskuun alussa vapaamuotoisessa tapaamisessa, missä on kartoitettu niin kaupungin kuin Soiten mahdollisia tilatarpeita Terveystie ykkösessä. Keskustelua on käyty asian tiimoilta hyvin ratkaisukeskeisesti, mutta ilman muodollista päätöksentekoa.

Kpedun yhtymähallitus ja valtuusto ovat tehneet tänä vuonna päätöksen Terveystien myymisestä joko Kokkolan kaupungille tai Soitelle.

Ensi maaliskuun jälkeen Kpedulla ei ole enää tarvetta hyödyntää kiinteistöä. Laskennallinen kauppahinta muodostuu Kpedun kiinteistön tase-arvosta, joka on 560.784,00 euroa 31.12.2019 hetkeen laskettuna sekä lisäksi kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

Kaupan ehdoksi on pohdittu sitä, että kaava olisi hyväksytty ja soveltuisi siltä osin Soiten toimintaan. Tästä kaupan ehdosta ei ole kuitenkaan vielä keskusteltu myyjän kanssa.

Mikäli sopimuksiin päästään kauppa tai ehdollinen kauppa voisi toteutua jo alkuvuonna 2021.

Kyseessä on Kokkolan kaupungin omistama tontti ja se on pinta-alaltaan reilu 20 000 neliötä. Tontilla on voimassa oleva vuonna 1991 hyväksytty asemakaava. Vuokra-aikaa tontilla on vuoden 2036 loppuun saakka.

Tontilla oleva Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän omistama rakennus on rakennettu 80-luvun lopulla ja sitä on laajennettu vuonna 199.

Kpedu on jättänyt kaavoitusaloitteen, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa tontin ja kiinteistön kehittämisen ja monipuolisin käyttötarkoituksin. Tulevaisuuden käyttöä voisi olla muun muassa hyvinvointipalvelujen tuottaminen, palveluasuminen ja asuminen.

– Tässä vaiheessa ensisijaisesti kohteeseen sijoitettavia toimintoja olisivat muun muassa lastenpsykiatrian osasto, hallinnollisia tukipalveluja sekä sairaalakoulu, aprikoidaan Soiten esityslistalla.

Rakennuksesta on tehty viime vuonna kuntoarvioraportti, jolla on selvitetty kiinteistön rakenteiden ja rakennusosien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto

sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot.

Soiten näkökulmasta kiinteistön hankkiminen omaan omistukseen on perusteltua koska sijainti on erinomainen erityisesti Soiten tarpeisiin, lisäksi sijainti mahdollistaa kohteen vuokraamisen

esimerkiksi Soitea tukevien toimintojen yksityisille palveluntarjoajille tai kaupungille.

Soitella on jo nyt osoitettavissa toimintoja, joita voitaisiin kiinteistöön sijoittaa.

– Tämä olisi kustannustehokas ratkaisu oikein toteutettuna ja hyödyttäisi kaikkia Soiten omistajia. Tilojen kustannukset kohdistuvat aina sille kunnalle, joka kyseisessä tilassa tuotettuja palveluita käyttää. Tästä syystä kaikki kunnat saavat tehokkaasta tilankäytöstä hyötyä. Hankinta mahdollistaa strategisen suunnittelun sairaalanmäellä ja tuo kaivattua pitkäjänteisyyttä ja selkeyttä koko alueen suunnitteluun. Vaikkakin selvyyden vuoksi on todettava, että tämä ei ratkaise terveyskeskuksen tilatarpeita, todetaan esityslistalla.

Mikäli Soiten hallitus ostohankkeelle näyttää vihreää valoa maanantain kokouksessa, aletaan varsinaisia kauppakirjoja valmistelemaan saman tien ja ne tuodaan 14. päivän hallituksen kokoukseen.

Soiten hallituksen tekemä päätös jatkaa edelleen matkaansa valtuustolle.