Jouni Nikulan kolumni: Padelilla pyyhkii Kokkolassa hyvin, mutta minne tenniksen pelaajat menevät, kun urheiluhalli puretaan hybridiareenan tieltä?

Tämä on puhdas mielipidekysymys: tennis ja padel ovat parhaat urheilulajit.

Padel-innostus on Kokkolassa kovassa kurssissa, kiitos ruotsalaisyrittäjien, jotka tuunasivat Kirkonmäellä sijaitsevan jalkapallohallin padel-halliksi. Seitsemällä kentällä on vipinää etenkin iltaisin, vessat ja suihkutkin ovat rakenteilla ja valmistuvat alkuvuodesta.

Padelista puhutaan maailman nopeimmin kasvavana urheilulajina, enkä ihmettele sitä yhtään. Äärettömän sosiaalisessa lajissa tenniksen vauhti yhdistyy pingiksen huumoriin. Mitä muuta ihminen voi toivoa!

Odotan seuraavaa pelikertaa kuin lapsi jouluaattoa.

Tenniksen harrastajilla on Kokkolassa huomattavasti kovemmat paikat. Aiheellinen kysymys on se, missä tennistä pelataan, kun Kokkolan urheilutalo puretaan hybridiareenan tieltä.

Milloin hybridiareenan rakentaminen alkaa? Täydellisessä maailmassa jo ensi vuoden lopulla, mutta todellisuudessa odotusta voi tulla huomattavasti pidempään.

Seuraavaksi käynnistetään tilaohjelma, jossa ratkaistaan muun muassa se, rakennetaanko hybridiaareenan sisälle tenniskenttää. Se on mahdollista siitäkin huolimatta, että yleissuunnitelmassa urheilupuiston alueelle on tehty varaus esimerkiksi yksityiselle tennishallille.

Tenniksen pyörittäminen bisnespohjalta ei siis sulje pois sitä, että Kokkolassa olisi tulevaisuudessa myös kunnallista tennistarjontaa sisätiloissa. Parhaimmassa tapauksessa saadaan molempia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Se tarkoittaisi yhteensä noin neljää sisäkenttää. Luultavasti pelaajia riittäisi.

Vaasassa ja Pietarsaaressa tennis on saatu rullaamaan myös yksityiseltä pohjalta. Kokkolassa kaikki paine kanavoituu urheilutalon yhdelle kentälle, jonka käyttöaste on huikeat 97,5 prosenttia. Se tekee tennishallista yhden suosituimmista liikuntatiloista Kokkolassa.

Tennisharrastajien huoli urheilutalon ja hybridiareenan väliin jäävästä katveajasta on täysin perusteltu.

Maanantaiaamupäivään mennessä 87 ihmistä oli käynyt allekirjoittamassa nettiadressin Kokkolan urheilutalon tennishallin säilyttämiseksi. Tavoitteena on, että urheilutalon päädyssä olevaa osaa ei purettaisi ennen kuin lajille on saatu uudet tilat jostain päin Kokkolaa.

Uudet tilat tarkoittaa uuden rakentamista. Väliaikaistilojen löytäminen tuntuu kaukaiselta ajatukselta. Kun sulkapalloa voi pelata lähes salissa kuin salissa, ei tennikselle tahdo riittää edes Kampushalli. Ensimmäinen ongelma on väärä lattiamateriaali. Toinen liittyy vähäisiin vuoroihin.

Yksi villi vaihtoehto on Kokkolan urheilutalon suojellun osan yläsalin valjastaminen tennikselle.

Joka tapauksessa tennisbisnekselle on avautumassa uudenlainen rako. Latukin on avattu. Padel on hyvä esimerkki siitä, että mailapelit voivat liikuttaa rahaa myös Kokkolan kokoisessa kaupungissa.